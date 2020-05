Sherlyn revela el nombre de su primer hijo

México.

La actriz mexicana Sherlyn compartió cuál es el nombre elegido para su primer hijo, que está a semanas de nacer.

La comadre de Geraldine Bazán quedó embarazada después de un procedimiento de fertilización in-vitro usando a un donador anonimo, según compartió hace casi nueve meses.

Siendo uno de sus mayores sueños, la mexicana no ha querido dejar de compartir todos los detalles su embarazo con sus seguidores en las redes sociales.

Ahora la actriz de telenovelas como "Clase 406" ha querido compartir cómo llamará a su primogénito además de revelar que el pequeño ya tiene su propia cuenta de Instagram.

"Así que este guapo que habita mi alma, mi corazón, mi amor y mi cuerpo desde hace nueve meses, hoy por fin tiene un nombre… su nombre es André. André nuestro bebé", expresó en un video publicado en Instagram.

“Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo. Te amo amado hijo, Dios sabe en cuantos lugares le hable de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco para verte mi cielo @andrenuestrobebe.”, escribió Sherlyn junto al clip.

A pesar del poco tiempo que lleva activa, la cuenta de André ya tiene 34.5 mil seguidores, que le dieron la bienvenida con más de nueve mil Me gusta al mensaje que su mamá publicó por él.

“Hola familia, soy André y antes de conocerlos quiero darles las gracias por acompañarnos a mi mami @sherlyny y a mí, a lo largo del tiempo que he vivido en su pancita, he recibido y sentido cada oración, cada pensamiento y cada deseo bonito que mandan para nuestra familia, ¡ya pronto los veré!”, reza el mensaje publicado en la cuenta que la actriz abrió para su bebé.

Sherlyn, de 34 años, decidió tener a un hijo sola después de varias decepciones amorosas.

“Yo les diría a esas personas que dicen que debía esperar que cada quien tiene sueños distintos y los míos eran formar una familia y pues mi sueño está latiendo, creciendo y moviéndose dentro de mí, así que les diría que si hubiera sabido la felicidad y la plenitud que estoy experimentando en este momento no me habría embarazado ahorita, me habría embarazado desde los 18 años”, respondió a los que la criticaron por decidir hacer todo el proceso sola.

En una entrevista con la revista ¡Hola!, Sherlyn dijo que tendrá una relación muy honesta con su bebé. "Le explicaré cuando sea momento, cuando tenga la capacidad de entender y empiece a hacer preguntas, que fue deseado y planeado con todo el amor”.