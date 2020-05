América Ferrera anuncia el nacimiento de su hija

Estados Unidos.

La actriz de origen hondureño América Ferrera eligió el “Día de las madres” para compartir la feliz noticia del nacimiento de su segundo retoño, una niña.

Ferrera reveló que su hija Lucía Marisol Williams nació el 04 de mayo, enfatizando que su esposo, Ryan Piers Williams, y su primogénito, Sebastian, están muy contentos con la llegada del nuevo miembro de la familia.

Junto a las buenas nuevas Ferrera compartió una foto donde aparecen las manos de toda la familia sosteniendo la de Lucía.

Este es el segundo retoño del matrimonio de América y Ryan, casados desde 2011. Su hijo mayor Sebastian cumplirá dos años a finales de mayo.

Junto a la buena nueva del nacimiento de su bebé, la productora de la serie de Netflix “Gente-fied”, también compartió que, pese a la pandemia del COVID-19, lograron recolectar y entregar suministros a la iniciativa “Yes We Can Mobile Schools”, que ayuda a madres y sus hijos inmigrantes en la frontera sur de EEUU.

Además, la actriz instó a sus seguidores a donar a la fundación. “Queridos amigos, si están considerando enviar un regalo a Lucia, por favor hagan una donación a @yeswecanwfen en su nombre ¡O hagan una donación hoy en honor a las mamás que aman!”, escribió la intérprete.