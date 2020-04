Sabrina Sabrok señalada por atentando contra ex Enamorándonos Christian Sánchez

México.

Erick Farjeat, padre de Metztli, hija menor de Sabrina Sabrok, le echa la culpa a ésta del atentado que sufrió su abogado, Christian Sánchez.

El fin de semana, "El Abogado del Pueblo", quien lleva el caso del tatuador contra la actriz de cine para adultos, fue baleado en un ataque directo y ahora creen que fue culpa de la rubia por denunciarla ante las autoridades por intento de homicidio contra su pequeña de 9 años, ya que, según él, ella la quería sacrificar en un rito satánico.

"Cuando levantamos el acta se levantó un Código Águila (medida que plantea la vigilancia de la víctima para evitar que el agresor vuelva a violentarla) y es protección para la niña, para mí, para toda la gente que sea cercana a nosotros, incluyéndolo a él (Sánchez), de este ataque tiene que responder ella."

"Fue un ataque directo, fueron dos personas a dispararle, recibió 5 impactos, afortunadamente está estable, está internado y ella va a tener que responder ante ese ataque", explicó.

Sobre las declaraciones de Sabrok donde comentaba que el luchador "El Cibernético" podría ser el padre de Metztli, Farjeat dice que él no tiene ningún problema con el deportista y él no duda de su paternidad.

"Hasta El Cibernético y yo lo tomamos a broma, hasta le dije 'wey, ya me debes 9 años de pensión alimenticia'. Me ha tocado encontrármelo en arenas, programas de televisión y no tenemos ningún problema", dijo.

La pequeña Metztli padece autismo y sordera y ha crecido bajo el cuidado de Erick Farjeat

El músico agregó que ella le ha pedido ayuda cuando ha tenido problemas con su actual marido, de nombre Alejandro, y que incluso le ha pedido que regresen en varias ocasiones, algo a lo que él se ha negado.

Sabrina vive en EEUU con su actual pareja, aún después de denunciar que este la maltrataba físicamente. Farjeat ha alegado públicamente que la también modelo no paga la manutención de la niña, aunque ella afirma que sí, aunque se arrepiente profundamente de haber sido madre. "Ser madre es la p****ja*a más grande que he cometido” dijo en entrevista con Venga la Alegría.

