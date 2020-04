Rachel McAdams quiere una secuela de "Chicas pesadas"

EUA.



Lindsay Lohan ha sido la principal encargada de hacer campaña en los últimos años para que se realice una secuela de su mayor éxito hasta la fecha en la gran pantalla: la comedia juvenil 'Mean Girls', también conocida como 'Chicas pesadas'.



En principio, nada hace pensar que la humorista Tina Fey -responsable del guion de la película original- se vaya a animar a hacerle caso, ya que la última ocasión en que revisitó la historia fue solo para convertirla en un musical que aterrizó en Broadway en 2018.



Por otra parte, la única manera de justificar una segunda parte sería consiguiendo reunir a gran parte del reparto original y esa posibilidad parece muy poco realista debido al camino que han seguido las carreras de Amanda Seyfried o Rachel McAdams, dos de las tres componentes del despiadado trío conocido como 'las plásticas'.



Sin embargo, la última de esas dos actrices ha confirmado ahora que estaría más que dispuesta a retomar el personaje de la líder de esa banda a la que Lindsay le declaraba una guerra silenciosa en la ficción.



"Sería divertido volver a meterme en la piel de Regina George en otro momento de su vida, siendo adulta, y descubrir qué ha sido de ella", ha reconocido en un directo de Instagram.



'Mean Girls' marcó un hito sin precedentes en la cultura popular y sus frases más legendarias siguen repitiéndose a día de hoy en forma de memes. De hecho, existe incluso una celebración oficial el 3 de octubre en honor al día en que el chico que le gusta a Cady -la protagonista a la que interpreta Lindsay- le hablaba en clase para preguntarle qué fecha era.



"Espero que haya enseñado a las chicas la importancia de ser menos crueles entre ellas, y no justo lo contrario", ha señalado Rachel acerca del legado del filme. "Es extraño, pero me siento afortunada de haber formado parte de algo que ha perdurado en el tiempo, aunque sea solo un poquito".