Bad Bunny compra un retrato suyo desnudo y ayuda a fan sin empleo

Estados Unidos.

Muchas estrellas reciben a menudo a través de las redes sociales retratos o dibujos que hacen sus fans y en ocasiones se animan incluso a compartirlos con el resto del mundo para agradecer esas muestras de cariño, pero la estrella del reguetón Bad Bunny ha ido un paso más allá.

Hace unas semanas él revolucionó a sus seguidores al publicar varias fotos en las que aparecía tomando el sol completamente desnudo en posturas muy estudiadas para no enseñar más de la cuenta y lograr saltarse así la estricta censura de Instagram.

Una de sus fans llamada Cynthia Coronado se inspiró en esas instantáneas para crear un cuadro que compartió en su perfil de Twitter con la esperanza de que Bad Bunny llegara a verlo y así ha sido. Lo que probablemente no se esperase era que él le ofreciera una jugosa cifra a cambio de su obra de arte.

"Yo lo quiero. ¡Te doy cinco mil dólares! ¿Sí?", le propuso el artista en respuesta a su publicación.

MIRA: "Live Aid" del coronavirus: de Maluma a Jennifer López en concierto global

Una vez recuperada de la sorpresa inicial, Cynthia le pidió que se pusiera en contacto con ella por un canal más privado para organizar la entrega. Este gesto de apoyo a su trabajo como pintora no podría haber llegado además en mejor momento, ya que recientemente perdió su empleo debido a la crisis del coronavirus, según ha explicado en una entrevista a Billboard.

Cuando Bad Bunny reaccionó a su publicación, el teléfono móvil de Cynthia se colapsó debido al aluvión de mensajes que empezó a recibir.

"Me quedé muy impresionada y experimenté una mezcla de alegría y emoción increíbles. Mi hermana tuvo que enseñarme lo que me había escrito en su móvil... ¡Quería mi cuadro! Se me saltaron las lágrimas de felicidad", ha recordado.

ADEMÁS: Las fotos de Brad Pitt mostrando piel vestido como una mujer

Ahora ella ha retomado con ganas su producción artística, que se puede comprar en su página web www.cynthiascanvas.com