Tecladista de Bon Jovi confirma que tiene coronavirus

Estados Unidos.

El tecladista de Bon Jovi, David Bryan, confirmó que padece el temido coronavirus después de realizarse las respectivas pruebas.

Según una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el colega del cantante Jon Bon Jovi "ha estado enfermo durante una semana" pero dice que "se siente mejor cada día".

Bryan, de 58 años, no dio detalles de cómo se contagió del virus, pero dijo que ha estado en autoaislamiento desde que comenzó a sentirse mal.

"Acabo de recibir mis resultados hoy dieron positivo para el coronavirus", escribió. "He estado enfermo durante una semana y me siento mejor cada día. ¡Por favor no tengas miedo!.”, dijo.

“He estado en cuarentena por una semana y lo haré por otra semana. Y cuando me sienta mejor, volveré a hacerme la prueba para asegurarme de que estoy libre de este desagradable virus ", agregó.

Para concluir su mensaje, Bryan pidió la cooperación de todos los estadounidenses en tomar las medidas necesarias para parar la pandemia del coronavirus, que ha alcanzado cifras alarmantes en Estados Unidos.

Su salud de Davin Bryan no es lo único que el músico ha visto afectado debido al coronavirus, su más reciente obra musical sobre la princesa Diana de Gales, que estrenaría pronto en Broadway, fue suspendida debido a la pandemia.

