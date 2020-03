Eugenio Derbez es criticado por hacer chiste en crisis de coronavirus

Estados Unidos.

El actor mexicano Eugenio Derbez ha provocado descontento entre algunos de los internautas después de hacer un chiste relacionado a la crisis del COVID-19 que ya afecta a los Estados Unidos, país donde reside el actor.

Dicho video era una mofa de Derbez para referirse a las compras de pánico que llevó a miles a comprar cantidades absurdas de papel higiénico, agotando las reservas de algunas tiendas y supermercados.

En el clip publicado en Instagram, Derbez aparece pidiendo ayuda a sus más de 13.6 millones de seguidores en la red social.

“ Hola a todos a todos los que nos escuchen, estoy en una situación de emergencia, estoy en mi casa encerrado con mi familia, en cuarentena voluntaria, no podemos salir y tenemos una emergencia”, se le escucha decir.

El actor de “Hombre al agua” advierte a sus seguidores que les mostrará imágenes “fuertes” no recomendadas para niños.

“Lo que les voy a mostrar es una imagen fuerte espero que no hayan niños viendo no lo recomiendo pero me acabo de dar cuenta de esto, (entonces muestra que queda muy poco papel), o sea nada, pido ayuda por favor a quien pueda dárnosla, quien sea”, afirmó el padre de Aislinn Derbez.

“Acabo de ir a mi cajón y tengo esto que puedo dar a cambio, un reloj, parece de oro pero no es, es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no lo entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por otro rollo, ayuda, necesitamos ayuda”, finalizó.

El chiste de Derbez se dio en un momento de bastante tensión mundial debido a la crisis del COVID-19 que ha llevado a varios países a decretar confinamiento obligatorio a sus ciudadanos.

Aunque para algunos de sus fans el video pareció divertido, otros mostraron su descontento afirmando que no es tiempo de hacer bromas, mucho menos sobre el coronavirus.

“Eres un ridículo, pensaba que te pasaba algo de verdad”, “Sige jugando cuando estés en una situación de emergencia nadie t va a creer y a ayudar” y “No es gracioso mi amiguito. Te quiero pero... con esto . Pensé que necesitabas ayuda en serio”, son algunos de los comentarios de las personas molestas con Eugenio Derbez.

Sin embargo, vale recordar que cuando reímos se liberan endorfinas que ayudan a despejar la mente y la relaja. Si la mente se relaja, deja espacio para pensar con más lucidez y objetividad, algo muy importante para no perder el juicio en un momento de crisis.