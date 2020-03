Gira de La Academia es suspendida por coronavirus

Ciudad de México.



La gira de los cinco finalistas de La Academia, queda suspendida debido al coronavirus que ha provocado alarma mundial, informó Héctor Martínez, director del concurso mexicano.



Angie Flores, Dalú, Dennis Arana, Carlos Torres y Charly estarían dando conciertos en México, Guatemala y Honduras, sin embargo, sus fanáticos tendrán que seguir esperando.



"El Covid-19 nos ha movido todo, hay empresarios que están temerosos de lo que pueda suceder con este virus, y entonces estamos tratando de manejar las fechas de la mejor manera y es por eso que no hemos podido dar fechas concretas", expresó Héctor Martínez mediante un video en sus redes sociales.







El productor musical que dijo que no queda más que esperar, también contó que estarán trabajando junto a Arturo López Gavito en los sencillos de los cinco finalistas del proyecto.







La gira que aún no se ha confirmado la fecha en la que inicia, contará con la participación en varios conciertos de Alexander Acha y Danna Paola.

Angie Flores

La hondureña Angie Flores, que llegó al país el pasado 27 de febrero después de ganar el segundo lugar de La Academia, ha estado disfrutando de su familia y ha compartido con sus fanáticos en tierras catrachas.



"La reina de Honduras" que se ha convertido en un fenómeno viral, ha estado muy activa en sus redes sociales. Su cuenta de Instagram fue verificada y también se convirtió en la alumna del concurso con más fanáticos en dicha red social.







Angie Flores estará llegando a México entre el 18 o 20 de marzo, según contó el director de La Academia.