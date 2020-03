Ex de Ben Stiller revela un dato muy indiscreto sobre la anatomía del actor

Redacción.



Antes de contraer matrimonio con su ahora exmujer Christine Taylor, el actor Ben Stiller mantuvo un breve romance con una celebridad estadounidense llamada Brandi Glanville que en la actualidad es principalmente conocida por su participación en el reality 'Real Housewives of Beverly Hills'.





Según confesaba Ben Stiller hace unos años, en realidad se trató más bien de un par de citas en las que "se lo pasaron muy bien", eso sí, pero en realidad él consideraba el tiempo que pasaron juntos tan poco significativo que ni siquiera se lo había contado nunca a su esposa, con quien hace poco se volvió a dejarse ver en público dando pie a rumores sobre una posible reconciliación.



Sin embargo, Brandi Glanville se ha mostrado mucho menos prudente a la hora de hablar de la breve relación que mantuvieron y ahora ha realizado unas declaraciones en las que, por otra parte, trata de dejarle en muy buen lugar.





"Estuve saliendo con Ben Stiller durante una temporada. Tiene un pene enorme", ha asegurado ella con total naturalidad en una entrevista al podcast 'Everything Iconic'.



En realidad, la estrella de la comedia no es el único hombre famoso que ha sido víctima de la falta de discreción de su antigua novia. Brandi ha desvelado que en una ocasión acudió a casa de Matt LeBlanc para un 'encuentro romántico', aunque se marchó lo más rápido que pudo cuando vio que el actor de 'Friends' compartía su helado con su perro.







En su lista de conquistas también se encuentra uno de los protagonistas de 'El diario de Noa', aunque no ha concretado cuál de todos, y uno de los compañeros de reparto de LeBlanc, David Schwimmer, que acabó espantándola cuando se vieron a la luz del día.

"Llevaba maquillaje. Se había puesto antiojeras para salir a la calle de día y eso me molestó mucho. Sé que trabajaba en un set de rodaje y al final te acabas acostumbrando a llevar maquillaje, pero yo no estaba acostumbrada a algo así en un hombre. En aquel momento me espantó bastante", ha confesado Brandi.