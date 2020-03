Leticia Calderón "atropella" gatos por fobia, en las redes no la perdonan

México.

Leticia Calderón provocó ayer que las redes se erizaran al declarar que no soporta a los gatos y que incluso los ha atropellado con tal de no verlos.

La actriz afirmó que le tiene pavor a los felinos, aunque desconoce la razón y asegura que algo debió ocurrir en su infancia para que esto le sucediera.

Y es que durante las grabaciones de la telenovela "Imperio de Mentiras", la actriz salió del set porque apareció un felino en uno de los jardines, a lo que Calderón pidió a la producción que atraparan al animalito.

"Le tengo terror a los gatos, está por allá y aquí se está grabando la novela, así yo no puedo, se fue, pero sigue por aquí, les tengo pánico, pero no sé por qué es", contó.

La actriz explicó que ya ha ido al sicólogo para superar su terror a los gatos y no le funciona.

"Mis hijos saben que si vamos pasando Periférico y veo un gato no me importa que lo atropelle, se tienen que agarrar de algún lado, la mano, pero yo corro y paso encima de él", agregó.

Estas declaraciones hicieron que en redes la bautizaran como #LadyMataGatos, cuyo hashtag ayer se convirtió en tendencia.

"Leticia Calderón si les tienes fobia a los gatos, o a lo que sea, ni siquiera te atreves a acercarte Cara haciendo mueca ¿Cómo que lo vas a atropellar? Te atropellaron el cerebro", tuiteó @anicienta_6.

"Ojalá un día alguno de tus hijos adopte un gato y te dé una lección de humanidad y SENTIDO COMÚN, creo que tanto peróxido durante años te ha nublado la mente", agregó @AlverttoCC.

"La gente no entiende qué es el miedo, me dan ganas de preguntarle a las personas a qué le tienes fobia y traerles una araña, una víbora o aventarlos de un paracaídas para que me entiendan", sentenció Leticia Calderón.