Filtran supuesta lista de canciones de Shakira y Jennifer López para el Super Bowl

Redacción.



Shakira y Jennifer López serán las grandes protagonistas del medio tiempo de uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos y con más espectadores a nivel mundial, el Super Bowl.



Hasta el momento, las canciones que habrían elegido ambas artistas de su gran repertorio se han mantenido en estricto hermetismo, sin embargo, las redes sociales se alborotaron tras filtrar la supuesta lista con las que deleitarán en la final de FNL el próximo 2 de febrero en Miami.



Lea más: Ricky Martin pide la renuncia de Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico



Hasta el momento, ni Jennifer López ni Shakira han confirmado o desmentido la información que ha corrido como polvora en las redes.



De ser correcta la información, el show que tendrían preparado ambas estrellas, contaría con la participación sorpresa de cantantes como Beyoncé, Pitbull y Wyclef Jean, quienes cantarían con junto a ellas.





Según el listado, Shakira y JLo no estarían juntas en el escenario en ninguna canción.



Las cantantes de talla mundial, han mostrado en las historia de Instagram parte de sus ensayos, por separado, pero no han revelado información sobre el show que tienen preparado.



Lea más: Amy Schumer vive con su exnovio y su marido



Shakira compartió un video en su Instagram y demostró que se está preparando en todos los terrenos para su actuación en la gran final.







Jennifer López no se quedó atrás y también mostró imágenes sobre su ensayo.







El Super Bowl LIV de la NFL, que se disputará en Miami el 2 de febrero, será uno de los más especiales para la comunidad hispana, con la participación de JLo y Shakira, quienes sin duda pondrán a bailar a todos los presentes en el estadio y a los millones de televidentes.