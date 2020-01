“Rubí”, peligrosa mezcla de belleza y ambición

MIAMI.

En la historia de las telenovelas hay un antes y un después de Rubí, la producción que en 2004 lanzó al estrellato a Bárbara Mori y abrió la puerta a protagonistas jóvenes, malvadas y sin escrúpulos. Univisión y Televisa aspiran a que su nueva versión, con Camila Sodi (33), deje una marca similar y no son los únicos.

En esta nueva versión, Sodi se mete en la piel de Rubí, una hermosa joven que se avergüenza de su humilde origen y es por ello que decide usar su belleza como un arma para escalar en la sociedad.

Aunque los televidentes siempre han considerado a este personaje como una villana, Sodi no lo ve así. “En realidad no la veo como una villana, porque si empiezo a juzgar a los personajes o a la gente ya no empatizo, entonces no me gusta juzgar a nadie”, explicó Sodi en entrevista con el canal Las Estrellas.

Rubí usará sus encantos para jugar con los hombres.

“Desde mi perspectiva la describiría como un ser humano muy vulnerable que busca amor, y en realidad esa es la esencia de todos los humanos, así es como describiría a casi todos”, explicó.

Desde que se anunció que Camila Sodi sería la nueva Rubí, muchos dudaron sobre si la nueva versión de Sodi igualaría o superaría a la de Bárbara Mori. Camila afirma que aunque la historia es la misma, ella plasmó su esencia en su personaje.

Rubí seducirá a Héctor (Guirao) para disfrutar de su fortuna.

“Es distinta, es distinta definitivamente, no te puedo decir mucho porque no quiero adelantarles nada, pero va a estar maravilloso hacer este personaje, sin duda”, aseguró.

A Camila Sodi la acompañan los galanes José Ron, quien interpreta el personaje de Alejandro Cárdenas, y Rodrigo Guirao, quien da vida a Héctor. Por su parte, Kimberly Dos Ramos encarna a Maribel, la mejor amiga de Rubí.

Novedades

La actriz mexicana Ela Velden interpreta a Carla, una periodista que le pide a Rubí que le cuente su historia. Su personaje es nuevo en esta historia.

“Mi personaje es una periodista joven que lleva todo el hilo de la historia y que permite modernizarla”, afirmó Velden en entrevista con EFE.

Por otro lado, el papel de Sonia Aristimuño representa el debut de Alejandra Espinoza en el mundo de la actuación.

José Ron, Camila Sodi y Rodrigo Guirao protagonizan la historia.

Con la excepción de una corta aparición en El Dragón, la serie de Televisa y Netflix, la conductora y modelo mexicana no tenía experiencia actoral, aunque llevaba años preparándose. “Ella es muy distinta al personaje original de Marlene Favela”, aseguró Espinoza.

“Es una mujer segura de sí misma y sin apetito para el drama. Se van a sorprender”, reveló.

La artista, quien tras convertirse en la primera Nuestra Belleza Latina en 2007 ha hecho una carrera como animadora liderando programas como La Banda y Reina de la canción, afirmó que Sonia le enseñó muchas cosas sobre sí misma.

Actrices que han dado vida a Rubí:

1 fanny cano La primera Rubí fue la actriz mexicana Fanny Cano (1944 - 1983), quien en 1968 la interpretó en la adaptación inicial para televisión de la historieta escrita por Yolanda Vargas Dulché. La telenovela de Televisa fue producida por Valentín Pimpstein.

2 Irán Eory La actriz de origen iraní: Irán Eory (1936 - 2002) interpretó a Rubí en una película de 1970. El filme lo codirigió Carlos Enrique Taboada (1929 - 1997), director de filmes de terror como Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche.