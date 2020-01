Lizbeth Rodríguez de "Badabun" revela que sufrió abuso sexual

Ciudad de México, México.

Lizbeth Rodríguez, la reconocida youtuber de "Badabun" abrió su corazón y compartió una gran revelación con todos sus seguidores en su canal. La popular presentadora reveló que sufrió de abuso sexual cuando era una niña.

Abre su corazón

"No quería decir esto...Pero no puedo callar más" así tituló Lizbeth la grabación de 11 minutos que subió en su canal oficial de YouTube. El video ya acumula más de 1 millón de reproducciones a pocos días de su estreno.

Pero la parte más impactante de la confesión, fue cuando Lizbeth explicó que fue su propio padre que abusaba de ella cuando apenas tenía cinco años de edad.







"Amigos el día de hoy decidí romper mi barrera, abrir mi corazón y contarles lo que por mucho tiempo no me he atrevido a decirles, todo esto con la esperanza de ayudar a quienes así como yo necesitan sentirse aliviados, liberarse de todo miedo y pena" escribió Lizbeth Rodríguez en la descripción del video.

En el fuerte video la conductora de "Exponiendo Infieles" relata que la persona que decía ser su padre, la tocaba por las noches. La mexicana no pudo resistirse y rompió en llanto.

"A mi me daba mucho miedo abrir los ojos, porque sentía que podía ser un malhechor o algún ladrón o algo así y que si yo gritaba y mis papás se daban cuenta podía pasar algo malo", dijo Lizbeth.





Después de cierto tiempo, la youtuber tomó el valor de comentar la situación con su madre, sin embargo explica que al principio no creyó en sus palabras. Es por esa razón que ella terminó apartándose de su propia madre y el resto de su familia.

"En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso y realmente fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban..." compartió.





Inspiración

Lizbeth asegura que guardó el secreto por mucho tiempo, pero al llegar a la preparatoria ya se sentía más segura y tenía la confianza de compartirlo con algunas personas. La youtuber espera que su confesión anime a otras personas a liberarse de situaciones similares.