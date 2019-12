Star Wars dice adiós a los Skywalker

PASADENA.

Con un anhelo de “esperanza” y de unión ante tiempos difíciles. Así despedirá Star Wars a los Skywalker con Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, la cinta que cierra las nueve películas troncales de la saga galáctica.

“Vivimos en un mundo loco, vivimos tiempos locos, y ‘Star Wars’ para mí iba de esperanza y comunidad”, resumió el director J.J. Abrams ante el estreno el 20 de diciembre de la nueva entrega de Star Wars. En Honduras la premier de la película es el miércoles 18 de diciembre a la medianoche. El jueves 19 ya se exhibe en todas las salas de cine del país.

“Iba del que tiene las de perder y de unir a la gente, de ver a todos los bichos raros representados, los amigos más inesperados, los lugares más inesperados. Y de que la familia que construyes es realmente tu familia (...). Es la posibilidad de la unidad. Y si ‘Star Wars’ no puede hacer eso, no sé qué podría hacerlo”.

La franquicia "Star Wars" es una gallina de los huevos de oro para Disney. Las cuatro cintas lanzadas por el grupo desde la compra de Lucasfilm en 2012 recaudaron casi 5,000 millones de dólares en la taquilla mundial.

El Centro de Convenciones de Pasadena, California, recibió a los pesos pesados de Star Wars comenzando por Abrams; continuando con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm; y terminando con todas las estrellas del reparto de esta nueva película, de Daisy Ridley a Adam Driver pasando por Óscar Isaac, John Boyega o Kelly Marie Tran.

Abrams recibió elogios pues ya dirigió Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015) y ahora regresa para poner el broche a esta tercera trilogía. “Una cosa que sé de ‘Star Wars’, y de este tipo de enormes películas, es esta única combinación de necesitar una narración dramática, seriedad y un gran sentido del humor”, comentó Kennedy, el cerebro detrás de Lucasfilm.

“Y hay pocos cineastas que representen eso (...), así que J.J. fue mi primera opción”, agregó.

Abrams explicó, sin ofrecer grandes detalles de la trama, que Rian Johnson, su predecesor a los mandos de la controvertida Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017), preparó algunas cosas “maravillosas” para dar pie a esta nueva película.

“Una de esas cosas es que el reparto estaba separado y esta es la primera vez que el grupo se reúne. Chris Terrio (guionista) y yo sabíamos que queríamos contar una historia de aventuras. Y mi trabajo como director fue asegurarme de que todas las presiones obvias -expectativas de los fans, del estudio, y los asuntos logísticos- no fueran un problema en el set”, describió.

La atracción "Star Wars: Rise of the Resistance", descrita como una experiencia "inmersiva y cinematográfica a gran escala" donde poder sentirse dentro del mundo de "La guerra de las galaxias", ya abrió sus puertas en el parque Disney's Hollywood Studios, en Orlando, Florida.

Encumbrado como una de las personas más influyentes del cine y la televisión, J.J. Abrams reflexionó sobre la expectación que rodea a una cinta envuelta, además, en el máximo misterio.

- Esta película no solo cierra la tercera trilogía sino también la historia de nueve cintas sobre los Skywalker. ¿Qué sintió al verla terminada?

Fue un poco agridulce. Han sido un par de años para nosotros, pero de alguna manera han sido 42 años (Star Wars: A New Hope se estrenó en 1977). Y es un poco triste porque el guionista con quien trabajé (Chris Terrio), los productores, el equipo, el reparto, la gente de postproducción, de montaje, de efectos especiales... son todos muy buenos.

- Usted es fan de “Star Wars” desde que era un niño y supongo que esa ilusión sigue dentro de usted. ¿Qué es lo que más disfrutó?

Supongo que trabajar en una historia que te hace reír, gritar y llorar, y que abre posibilidades de lo que podría suceder en tu vida, quiénes podrían ser tus amigos, a quién podrías descubrir, de qué podrías ser responsable, qué tendrías que manejar... Es difícil encontrar historias que hagan todo eso, dice el director.

Desde que tenía diez años, Star Wars hizo todas esas cosas para mí. Y supongo que ser parte de alguna manera de ese mundo (...) es algo que conecta con lo mismo que sentí como espectador, como niño, viendo Star Wars por primera vez.

Despedida de Leia

The Rise of Skywalker también supondrá el regreso de un histórico de Star Wars: Billy Dee Williams, de nuevo en la piel de Lando Calrissian.

“Ha sido un gran placer para mí volver a hacer de Lando”, señaló.

“No pensé que sucedería (...), pero cuando recibí la llamada de J.J. y nos reunimos, solo me senté y me reí por lo bajo porque pensé que era simplemente un regalo maravilloso. Soy un hombre muy feliz ahora mismo”, dijo.

Los creadores de la serie “Game of Thrones”, David Benioff y D.B. Weiss, renunciaron a realizar para Disney una trilogía de “Star Wars” originalmente prevista para 2022, porque el dúo prefirió centrarse en su contrato con Netflix.“El número de horas en un día es limitado y sentimos que no podíamos hacer justicia al mismo tiempo a nuestros proyectos ‘Star Wars’ y Netflix. La trilogía sería distinta de las aventuras del héroe Luke Skywalker y la dinastía Jedi, que dominaron las tres primeras trilogías.Además de la trilogía del dúo de “GoT”, está planeada otra serie de tres cintas dirigidas por Rian Johnson, el director de la película “El último Jedi” (2017). En septiembre, Disney anunció que le había pedido también al presidente del estudio Marvel, Kevin Feige, que preparara otra película de Star Wars para Lucasfilm, su subsidiaria que gestiona la franquicia de ciencia ficción.

Otro veterano que también aparecerá en esta película es Anthony Daniels, el emblemático intérprete detrás de C-3PO y que es el único actor que ha aparecido en las once cintas de Star Wars: las nueve de la saga Skywalker y las derivadas Rogue One: A Star Wars Story (2016) y Solo: A Star Wars Story (2018).

Y todo ello sin olvidar a la fallecida Carrie Fisher, de quien se ha rescatado metraje no empleado para que Leia tenga una despedida apropiada en The Rise of Skywalker.

El relevo de estas leyendas de Star Wars lo han tomado nuevas estrellas como Daisy Ridley, la gran heroína de esta última trilogía en el papel de Rey y quien se mostró encantada de haber participado en unas cintas que reflejan un cambio a favor de la representación diversa en la gran pantalla.

“Ser parte de un equipo de personas que se ven un poco diferentes, que son de diferentes sitios (...), eso en sí es un legado del que sentirse orgullosa”, aseguró.

J.J. abrams

Esperanza al final de todo

Tras tres películas dando vida al bravo piloto Poe Dameron, Óscar Isaac se despide de Star Wars como quien “ha escalado una montaña” y aseguró que una de las claves de la exitosa saga es que en ella, hasta en el último rincón y por muy oculta que esté, “siempre hay esperanza”.

Isaac (Ciudad de Guatemala, 1979), que se convirtió en el primer latino en ser uno de los protagonistas de Star Wars, vuelve a la fila delantera del elenco en Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker.

“Esto es enorme. Más que todo, no solo terminar las tres películas (de la reciente trilogía) sino las nueve (de la epopeya completa sobre los Skywalker). Poder contribuir a esta historia en nueve capítulos, a esta saga completa, sí se siente como un orgullo y también como una satisfacción”, confesó el actor que desde niño es fan del universo de ciencia-ficción ideado por George Lucas.

“Es como escalar una montaña, que quieres llegar arriba pero ya cuando llegas miras para abajo y dices: ‘¡Guau! Qué es lo que acabo de atravesar, qué cosa acabo de hacer...’.

El director Jeffrey Jacob Abrams, más conocido como J.J. Abrams, en compañía de los actores John Boyega, Daisy Ridley, Óscar Isaac y Anthony Daniels.

Y sentís como algo de alivio, pero también de melancolía y de nostalgia porque ya estás terminando con este grupo de gente con el que has trabajado durante seis o siete años”, añadió.

Con los labios sellados y sin poder hablar nada de la trama, Isaac sí adelantó algunas novedades para Poe Dameron. “En esta película me sacan de la cabina por fin, que había estado ahí secuestrado y por fin me liberan”, dijo, entre risas, sobre un piloto que casi siempre aparecía metido en un caza estelar.

Ya de la mano del resto de personajes de Star Wars, Isaac explicó que en esta cinta tuvo un trabajo m?s “dinámico” que en otras entregas al estar junto a sus “amigos” y “luchando unidos”. Poe representa el alma de la Resistencia, la energía impulsiva de los rebeldes, y en esa faceta conecta de manera íntima y especial con Leia (Carrie Fisher).

El actor John Boyega firma autógrafos durante la promoción de la película en Tokio, Japón.

De ahí que Issac quisiera asegurarse de que Poe y Leia tuvieran un último adiós en The Rise of Skywalker aunque fuera con metraje antiguo y desechado, pero ahora recuperado, de la añorada actriz que falleció en 2016 a los 60 años.

“Hablé con J.J. cuando leí el guion y me di cuenta de que faltaba esa escena. Para Poe, la historia con Leia lo es todo”, comentó.

“En la primera película (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015), Poe fue al planeta Jakku porque Leia le mandó. Era su mejor piloto. Su historia siempre estaba unida a la de ella. Y le dije a J.J. Abrams: ‘Tiene que haber una despedida’. Así que J.J. habló con el guionista (Chris Terrio) y dijeron: ‘Vamos a hacer una escena donde te despedís’. Y para mí fue una cosa muy emocional”, explicó.

Este no fue el único piropo que el actor dedicó a Abrams, quien ya dirigió The Force Awakens.

“El tono particular de Star Wars es que siempre hay una esperanza al final de todo. Y él es un optimista, completamente, en cómo ve la vida. Es una persona que tiene mucha esperanza en la humanidad, en el arte, en lo que la gente puede hacer cuando se junta”, argumentó.

“En esta película, más que en todas, lo gozamos mucho trabajando juntos. Siempre estábamos riéndonos, haciendo bromas, hablando de historias, jugando. Era como un juego y creo que ese tono, esa energía, es perfecta para Star Wars”, agregó.

Esa mirada luminosa de Isaac a Star Wars contrasta, en cambio, con algunos comentarios muy negativos y ofensivos que circularon por internet a raíz de la última y controvertida cinta Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi (2017), de Rian Johnson.

“La gente que estamos haciendo estas películas también tiene sus opiniones: a unos les encantó esta parte, a otros esa parte, a los actores les gustan unas escenas y otras no... Es como todo”, dijo.

“La cosa con Star Wars es que todo está amplificado completamente y creo que por eso hay tanto ruido. Cuando a alguien no le gusta algo, de repente luego son cinco, diez, cien personas y se convierte en una historia. Internet es como un caja de resonancia”, explicó.

Y aunque a él le resulta fácil abstraerse de esas polémicas, ya que no tiene Twitter o Instagram, sí reflexionó sobre por qué tienen tanto eco esa clase de comentarios.