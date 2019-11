Regina King, mujer de muchas caras

CALIFORNIA.

Regina King se ha vuelto experta en versatilidad: ha hecho reír en Miss Simpatía 2: Armada y Fabulosa y The Big Bang Theory; pero también lleva el drama al límite con producciones como American Crime: Story If Beale Street Could Talk, que este año la convirtió en ganadora del Óscar.

Con todo, es hasta ahora que, gracias a la serie Watchmen, llega a un público masivo. Y está consciente de la responsabilidad e impacto que tienen sus palabras y acciones.

“Entre más reconocido es mi rostro, tengo que ser cuidadosa con lo que digo, y también porque soy madre. Debo ser muy clara de mis intenciones cuando digo algo en público porque, especialmente en esta era de fragmentos de entrevistas, todo es sacado de contexto.

Tengo la fortuna de ser actriz, pero mi hijo dice que no tengo ‘poker face’, y que la gente puede saber qué estoy pensando con sólo mirarme a la cara”, compartió King en entrevista.

King en su papel en ‘Watchmen’ inspirada en el libro homónimo de Alan y Dave.

Aunque la californiana admite que está en la naturaleza del ser humano esconder su verdadera personalidad y jugar distintos personajes.

“En la vida real utilizamos máscaras porque tratamos de crear balance, ya sea porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos o porque intentamos encajar. Constantemente lo estamos haciendo, usando caretas e intercambiándolas”.

Y si de esconder la identidad se trata, el ejemplo más claro que es Angela Abar, su personaje en la serie de HBO Watchmen.

If Beale Street Could Talk estrenó a inicios del año y es sobre las injusticias a los afroamericanos.

Rol

En la historia, creada por Damon Lindelof, King interpreta a una expolicía que para protegerse se convierte en Sister Night, una enmascarada y justiciera que debe enfrentarse a un grupo supremacista.

“Creemos que la verdadera esencia de Angela es la que florece cuando está con Cal, su pareja. Conforme la historia continúa, en él encuentra un verdadero acompañante y a un poco de ella misma.

El expediente -Su primer trabajo importante fue como Brenda Jenkins en la serie 227, en 1985

-En los años 90 ganó prominencia en cine por su actuación en Los Dueños de la Calle y Jerry Maguire: Amor y Desafío.

-Ganó dos Emmy consecutivos por la serie antológica American Crime Story.

-El Óscar se lo llevó por la cinta If Beale Street Could Talk

Ella usa muchas máscaras... y creo que todos nosotros usamos una. Lo hacemos en la vida y la manera como ella navega en ese universo alternativo es un ejemplo –un ejemplo sutil, pero verdadero– de cómo navegamos en la vida real. Tenemos que usar distintas máscaras. En algunos espacios, es posible que no seamos tan pacientes como deberíamos ser, y a veces se necesita un poco de sabiduría. Y a veces es natural que lo hagamos para protegernos, especialmente cuando somos más jóvenes. Yo siempre llevaba máscaras en la escuela secundaria, de grupo a grupo, porque nunca tuve ese grupo de chicos con el que siempre salía. Siempre fui la persona que estaba con los skaters el lunes, con los que fumaban el martes. Siempre estás tratando de adaptarte, y usas estas máscaras mientras descubres cómo.

Mujer, hija, madre, actriz polifacética, directora y productora... después de todo, Regina King sí tiene varias caras.