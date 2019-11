Latin Grammy 2019 entrega los primeros premios de la noche

Las Vegas, EEUU.

Andrés Calamaro arrancó este jueves el Grammy Latino con dos gramófonos en una ceremonia previa a la gala que celebra los 20 años del premio más importante de la música latina.

La chilena Mon Laferte, la banda venezolana Los Amigos Invisibles, los colombianos Andrés Cepeda y Fonseca, el dominicano Juan Luis Guerra y los españoles Rosalía y Alejandro Sanz destacan entre los ganadores de la Premiere, donde se entregan la mayoría de las categorías.

El cantautor argentino se llevó las categorías de mejor álbum pop rock con "Cargar la suerte" y mejor canción en el mismo género con "Verdades afiladas".

"Cortamos dos orejas, dos orejas es un triunfo", expresó Calamaro, que llegó a Las Vegas con cuatro nominaciones.

"Vengo con gratitud, muy honrado, por el respeto y la amistad que me dan", dijo después a periodistas. "Soy un músico de rock, grabo discos desde hace 40 años, no siempre nos trataron con este respeto, no siempre nos dijeron estas cosas bonitas".

En la Premiere se entregó también una categoría del género urbano, en torno al cual se levantó una polémica tras conocerse las nominaciones por la falta de candidatos reguetoneros.

Pedro Capó y Farruko ganaron la primera categoría mejor fusión/Interpretación urbana con "Calma". "Puerto Rico vamos arriba", expresó simplemente Capó sin hacer referencia a la controversia.

A la ceremonia antecedió el miércoles un homenaje que la Academia Latina de la Grabación rindió al cantautor colombiano Juanes como Persona del Año.

Además, el venezolano José Luis Rodríguez y el dúo argentino Pimpinela, así como la peruana Eva Ayllón, la estadounidense Joan Baez, el portugués José Cid, la mexicana Lupita D'Alessio, el uruguayo Hugo Fattoruso y la cubana Omara Portuondo recibieron el Grammy a la Excelencia Musical.

"El reguetón ha cambiado la música"

Sanz, que llegó con ocho nominaciones, se llevó su primer gramófono por el tema "Mi Persona Favorita" que escribió junto a Camila Cabello, mientras que Rosalía, que tiene cinco, ganó por su álbum "El mal querer" como mejor álbum vocal pop contemporáneo.

Sanz compite con "#Eldisco" en la categoría de mejor álbum, pero además en mejor grabación y con otro "No tengo nada".

También compiten por mejor álbum Paula Arenas ("Visceral"), Rubén Blades ("Paraíso Road Gang"), Calamaro ("Cargar la suerte"), Fonseca ("Agustín"), Luis Fonsi ("Vida"), Rosalía ("El mal querer"), Ximena Sariñana ("¿Dónde bailarán las niñas?"), Tony Succar ("Más de mí") y Sebastián Yatra ("Fantasía").

Y de reguetón... nada.

"La música del reguetón está triunfando en el mundo entero", dijo a la AFP el legendario productor Emilio Estefan a la AFP. "A mí me encanta el reguetón (...), no se puede negar que el reguetón ha cambiado la música en el mundo".

"Sin reggaeton no hay Latin Grammy" es una consigna que muy probablemente llegará a Las Vegas junto al gramófono con una equis roja que Daddy Yankee hizo viral. "Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO", dijo el reguetonero.

Maluma dijo haber sentido "una desilusión bien cabrona" de no recibir nominaciones, mientras que Anuel consideró que era "un descaro" no haber sido considerado.

Anitta, Bad Bunny, De La Ghetto, Feid y Sech compiten por el mejor álbum de música urbana.

MIRA: Mon Laferte muestra los senos en los Latin Grammy en protesta por violencia de género en Chile

Revolución en los Grammy

Al recibir su Grammy, Mon Laferte dedicó su premio a Chile, que atraviesa una seria crisis política en medio de protestas. "Chile me dueles por dentro, sangras en cada vena", expresó, citando una décima que le pidió que leyera otra cantora popular.

En la alfombra roja se desnudó los senos que tenían en letras negras escrito: "En Chile torturan, violan y matan".

El nicaragüense Luis Enrique ganó con el venezolano C4 Trío como mejor álbum folclórico con "Tiempo al tiempo".

Venezuela "sigue luchando por su libertad", expresó Luis Enrique. "Nicaragua sigue en guerra, aunque lo quieran hacer ver de otra manera".

Residente, que ganó con "Banana Papaya" en la categoría video versión corta, dedicó su Grammy a "toda la gente que se está manifestando en Latinoamérica".

"No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pendejos", zanjó.