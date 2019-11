Gala: Revista Glamour premia a las mujeres del año

NUEVA YORK.

Charlize Theron pronunció un discurso increíble cuando aceptó su premio a la Mujer del Año Glamour 2019 el pasado lunes por la noche.

“Es un honor increíble ser nombrada Mujer del Año cuando tienes a mujeres tan increíbles a tu lado como Ava DuVernay, Yara Shahidi, Megan, Tory Burch, Margaret Atwood, Greta Thunberg, Erika Andiola, Lucía Allain, Andrea Meza, Mayra Jiménez... mil veces diría que sí”, explicó la actriz mencionando a otras galardonadas por su activismo en el campo social, político, ecológico, religioso u otro.

Yara Shahidi (19) es considerada la voz de la nueva generación.

“Estoy segura de que todos ustedes sienten en esta habitación la poderosa alquimia femenina, y si no te sientes cambiado o iluminado por lo que hemos escuchado en este escenario, entonces tal vez recibiste tu invitación por algún error administrativo o estás muerto por dentro”, acotó la ganadora del premio Óscar en la sala de conciertos Alice Tully Hall.

Inspiración

“Está claro para mí que mi trabajo como narradora de historias, ya sea actuando, produciendo o hablando con mis hijos es crear tanta empatía como pueda. Necesitamos ayudar a los de corazón duro a empatizar con los demás. Al igual que los sobrevivientes de agresión sexual, las personas que viven con sida, nuestra comunidad transexual, los niños que son diferentes o que tienen necesidades especiales.

Chanel Miller ha defendido a los sobrevivientes de agresión sexual.

Las mujeres en esta sala esta noche se están colocando en la primera línea de la batalla de empatía, ya sea a través de la narración de historias, creando oportunidades para las que más lo necesitan o simplemente siendo ellas mismas y diciéndoles a otras mujeres que no tenemos que disculparnos por quiénes somos. Cada uno de ustedes me inspira muchísimo con el trabajo que están haciendo.

La guionista Ava DuVernay ha dado voz a los afroamericanos.

Cuando tenía 16 años le suplicaba a mi madre que me dejara ir a una cita, y Greta está tratando de convencernos de que no dejemos que nuestra Tierra se incendie y Yara está ayudando a la gente a votar. Estamos todas juntas en esto, todas nosotras. No hay nada de que no podamos hacer y estoy aquí para respaldarlos. Eso es todo, gracias”, puntalizó.