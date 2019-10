Danna Paola liderará en La Academia 2019

México.

La nueva temporada del show La Academia contará con grandes estrellas mexicanas, entre estas la actriz de Élite Danna Paola.

La Academia 2019 trae consigo por primera vez cinco jueces, que guiarán la formación de los 14 participantes del reality de TV Azteca, informó Reforma.

Además de Danna Paola, se confirmó a Alexander Acha, Remmy Valenzuela, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos como los encargados de emitir críticas positivas y negativas a los concursantes.

"No me lo esperaba, era algo que no planeaba. Desde que me lo propusieron sentí miedo, pero a la vez creo que es un gran reto en mi carrera, especialmente por la línea que ahora le quiero dar a mi música.

"Me da muchas ganas volver a México ahora con televisión y qué mejor que en este programa, que me halaga muchísimo al convertirme en juez", afirmó Danna Paola en entrevista.

Acha dijo que será uno de los jueces más tranquilos, pues confía en la guía positiva para los jóvenes.

"Yo soy buena onda, pero al mismo tiempo sincero y no me gusta humillar o herir"

"Lo que quiero es impulsar y motivar a que se superen. Quiero generar ese espíritu de superación personal en cada uno de los artistas que están aquí", expresó el hijo de Emmanuel.

Para esta temporada, la producción invitó al chileno Beto Cuevas para ser el mentor, una nueva posición que se inauguró con el fin de apoyar a los académicos con consejos, experiencias y lecciones.

La conducción del show, que arranca el domingo 10 de noviembre a las 20:30 horas, por Azteca Uno, estará a cargo de Adal Ramones y Cynthia Rodríguez.