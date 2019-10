Miley Cyrus: "Pensé que tenía que ser gay porque todos los hombres eran malos"

Redacción.



El directo de Instagram que Miley Cyrus ha realizado pasará muy probablemente a la historia como una de sus intervenciones más polémicas en la red social. En realidad, la cantante se ha limitado a mantener una conversación por videollamada con su novio Cody Simpsons -que actualmente se encuentra en Australia- acerca de la evolución de su sexualidad, compartiéndola con todos sus seguidores en tiempo real.





En comparación con algunas de las fotografías o videos que ha compartido en el pasado para intentar burlar la estricta política de la plataforma acerca de los desnudos, ese directo podría parecer en un principio incluso aburrido, pero lo verdaderamente interesante -y lo que le ha valido también un aluvión de críticas- es la temática de la charla y el mal lugar en que deja aparentemente a su exmarido Liam Hemsworth.



A lo largo de su intervención, Miley Cyrus ha confesado que hubo una época de su vida en que se aisló por completo del resto del mundo a nivel emocional y acabó dando por sentado que no le quedaba 'otro remedio' que mantener relaciones sentimentales solo con otras mujeres porque todos los hombres eran malos.





"Chicos, he estado siendo un poco... como con un ímpetu feminista extremo, no sé, como no dejando que nadie se me acerque", empieza diciendo la cantante por el video, captado por Daily Mail.



"Hay buenos hombres ahí fuera. No desistan. No tienen que ser gays. Hay buena gente con pene ahí fuera. Tan solo tienen que encontrarlos. Tienen que encontrar un pene que no sea un pene, ¿saben a lo que me refiero?", explica Miley Cyrus.



