Shannen Doherty: “el cáncer me cambió mi cuerpo, pero aprendí a amarlo de nuevo”

Estados Unidos.

A comienzos de su carrera se hizo famosa como la caprichosa y rebelde Brenda Wash de la serie juvenil Beverly Hills 90210. Ya en su adultez encarnó a Prue Halliwell en Charmed, la historia de tres heróicas brujas.

En 2015 anunció que fue diagnosticada con cáncer de seno y Shannen rápido entró en acción.

Sus intentos iniciales de combatir las células cancerosas con terapia hormonal resultaron ser ineficaces, ya que la enfermedad se había extendido a sus ganglios linfáticos. Entonces, en mayo de 2016, Shannen tuvo una sola mastectomía, seguida de sesiones agotadoras de quimioterapia y luego radioterapia. Un año se sometió a una cirugía reconstructiva. Ahora “estoy en remisión”, explica Shannen, de 48 años, “pero todavía no he terminado con este viaje. Cada cinco años [libre de cáncer] es otro hito”, pero está llena de fuerza, positividad e incluso gratitud por la enfermedad que amenazó con terminar con su vida. “Tan brutal como fue, el cáncer fue un regalo”. Me abrió, me enseñó sobre mí misma y me cambió como ser humano para siempre”.

Perfil Shannen Maria Doherty

18 de abril de 1971

Ciudad

Memphis, Tennessee

Profesión

actriz

Actualmente

Retoma su personaje de Brenda en BH902010 para canal Fox, así se llama ahora Beverly Hills 902010.Shannen ganó un Young Artist Award en 1993 por su papel de Brenda Walsh en Beverly Hills 90210. También fue nominada a los Premios Saturn por su interpretación de Prue in Charmed en 1999 y en el 2000.

“Lo curioso del cáncer es que, una vez has abandonado la quimioterapia o radioterapia, la gente piensa que estás bien, pero de lo que no se dan cuenta es que tu cuerpo ha pasado por algo tan increíblemente difícil que nunca se recupera por completo”.

“Las hormonas que utilicé arrojaron mi cuerpo a la menopausia al instante. Mi metabolismo se detuvo bruscamente y subí de peso”. Ahora está tratando de descubrir cómo es su nuevo cuerpo y aceptarlo. “Nunca voy a recuperar la talla que solía usar. Algunos de los medicamentos que estoy tomando me quitan el colágeno, así que tampoco tendré una cara libre de arrugas”.

Datos 300 episodios tuvo la serie original Beverly Hills 902010 entre 1990 y el año 2000. La de hoy solo son seis. 4 temporada de Riverdale:Shannen sale en la serie en honor al fallecido Luke Perry. Actúa como amiga de su personaje Fred Andrews.

Shannen deseaba tener hijos con su actual pareja, Kurt Iswarienko, pero ya “no es posible porque no puedo salir de la menopausia. Eso requeriría estrógeno, y elijo no tomar píldoras hormonales, no puedo arriesgarme a que esos niveles suban. Se cree que los niveles más altos de estrógeno podrían aumentar el riesgo de recurrencia del cáncer. Estamos teniendo conversaciones sobre un donante de óvulos, tal vez la adopción”.

“Comparto mi experiencia para ayudar a la comprensión, el conocimiento y, espero, poder dar ánimos a aquellos que sufren esta enfermedad para que se mantengan positivos. Muchos me han ayudado con sus palabras, rezos y apoyo, han ayudado a pavimentar este camino que sigo recorriendo, y estoy eternamente agradecida por ello”.