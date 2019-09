Mark Ronson se disculpa por declararse 'sapiosexual'

Estados Unidos.

La semana pasada dio la impresión de que Mark Ronson había realizado un descubrimiento muy importante acerca de su propia sexualidad a su paso por el espacio televisivo 'Good Morning Britain', donde acudió a presentar su nuevo disco 'Late Night Feelings' y, por casualidades de la vida, tuvo la oportunidad de presenciar un debate centrado en la sapiosexualidad que precedió a su intervención.

Cuando le tocó el turno de salir al set, al artista le preguntaron qué opinaba del tema que habían estado tratando y él respondió con total sinceridad que no estaba al corriente de que existiera un término para referirse a quienes consideran la inteligencia y la mente humana el principal factor de atracción sexual para una potencial relación física, pero que él se sentía en parte identificado con esa definición. O al menos eso es lo que trascendió después en un sinfín de titulares.

Sin embargo, Ronson ha querido aclarar ahora que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Een primer lugar porque cuando pregunto qué implicaba ser sapiosexual le respondieron escuetamente "que te atraiga la inteligencia" y, en realidad, la definición es mucho más compleja.

Además, también apunta que él solo comentó que comprendía por qué mucha gente otorgaba tanta importancia al intelecto en sus parejas.

"No me considero parte de una minoría y pido perdón si alguien no comprendió mis declaraciones o se sintió ofendido por ellas", ha asegurado el músico en una nueva entrevista a la revista Rolling Stone, en la que ha insistido en que no llegó a decir en ningún momento que se considerara sapiosexual.

"Dio la impresión de que había acudido a un programa de televisión para revelar una noticia importancia. Me horroriza y avergüenza la mera idea de pensar que, como un hombre blanco y heterosexual, podría declararme con tanta ligereza miembro de una comunidad marginalizada", agregó el ganador del Óscar por la canción "Shallow".

Característicasde un sapiosexual

- Son personas que se sienten sexualmente atraídas por la inteligencia del otro. La estimulación a través del cerebro tiene prioridad ante otros elementos como el contacto con la piel o los órganos genitales.

- Apertura de la experiencia. Buscan nuevos retos que les alejen de la rutina y les permitan abrir su mente con otros descubrimientos.

- Conversaciones complejas. Se dejan seducir a través de la palabra, les gusta tener conversaciones y diálogos que les estimulen y huyen de la superficialidad.

- Búsqueda de seguridad. Pueden ser personas que, inconscientemente, relacionen la intelectualidad del otro con una relación más segura y estable.

- Según los especialistas, existen más mujeres sapiosexuales que hombres ya que el sexo femenino no es tan visual como el masculino y necesita de otros estímulos.

Mark Ronson, compositor para estrellas como Lady Gaga, Amy Winehouse, Adele, Lily Allen, Miley Cyrus y Bruno Mars, estuvo casado por seis años con la modelo francesa Joséphine De La Baume, se separaron en 2017.