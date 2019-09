Tom Hanks levanta polémica al mostrar "desprecio" a un beso de Jennifer López

Redacción.



El actor Tom Hanks ha levantado polémica después de que las redes sociales viralizaran un video en el que lo muestra limpiarse después de que saludara con un beso a Jennifer López.



En las imágenes, el actor se muestra emocionado de encontrarse con las actrices de la película "Hustlers", incluida la "Diva del Bronx".



Todo ocurrió en un evento de Variety, cuando Jennifer López, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer y la directora de cine Lorena Scafaria, posaban en la alfombra roja y apareció Tom Hanks para saludarlas.



JLo, que estaba en el centro de las actrices, reaccionó muy emocionada al verlo y se aproximó a saludarlo, sin embargo, él dijo, ¡oh no espera!, y empezó a saludar en orden de la fila.







Después de saludar con un beso en la mejilla a Jennifer López, el actor claramente se pasa la mano por la cara como limpiándose, cosa que no hizo con las otras actrices a quienes también besó.







Las redes sociales han levantado tremendo debate ya que para muchos, Tom Hansk se limpió el rostro después de besar a JLo, otros internautas mencionan que solo se acomodó la barba.



Fanáticos de Jennifer López se han mostrado enfurecidos con el ganador de dos premios Óscar por su comportamiento.



Entre las reacciones han tildado a Tom Hanks de irrespetuoso, poco caballeroso, inapropiado y de muy mal gusto.



Los fans de Hanks también lo defienden y mencionan que no es un gesto de desprecio, simplemente se arregló la barba.



La página oficial de Instagram de la película también compartió el video mostrando el encuentro de las actrices con el actor, provocando la interrogante de los seguidores sobre la reacción de Tom Hanks.