Clan Kardashian-Jenner tiembla con regreso de Lamar Odom a la TV

El divorcio de Lamar Odom y Khloé Kardashian puso punto final a su carrera televisiva como miembro recurrente del reparto de 'Keeping Up With the Kardashians' y sus problemas de adicción, que casi le cuestan la vida en 2015, acabaron con su carrera deportiva como jugador de baloncesto.

Sin embargo, ahora ha encontrado un nuevo proyecto que le permitirá aunar su experiencia frente a las cámaras y como atleta profesional de cara a su debut en la nueva temporada del concurso 'Dancing with the Stars'.

Su regreso a la pequeña pantalla habría generado cierto malestar entre las filas del mediático clan Kadashian Jenner al que él solía pertenecer, según han asegurado varias fuentes al portal Hollywood Life.

El miedo es que Lamar se anime a revelar los secretos acerca de su matrimonio con Khlopé, como ya hizo en su libro de memorias 'Darkness to Light' que vio la luz hace unos meses.

Sin embargo, él sostiene que su única intención es demostrarse a sí mismo que puede salir de su zona de confort y afrontar nuevos retos al igual que hicieron sus antiguos cuñados Rob y Kim Kardashian cuando participaron en ese mismo programa allá por 2008 y 2011 respectivamente.

"Con suerte contribuirá a reforzar mi autoestima en todo lo que haga. Solo estoy tratando de mejorar en mi día a día y como persona. Espero que esto ayude a sacar a relucir lo mejor de mí", ha explicado él en declaraciones a People acerca de los motivos que le han llevado a aceptar la oferta de los productores de la cadena ABC.

Khloé Kardashian y Lamar Odom estuvieron juntos entre 2009 y 2013, pero su divorcio se concluyó hasta el 2016.