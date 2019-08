Liam Hemsworth rompe su silencio y habla sobre la ruptura con Miley Cyrus

Los Ángeles, Estados Unidos.



La famosa cantante estadounidense Miley Cyrus y el actor australiano Liam Hemsworth se separaron apenas ocho meses después de su matrimonio, según informó la revista People, citando a un representante de Cyrus.



El actor ha roto el silencio y ha hablado por primera vez después de que la noticia de su separación con la cantante se convirtiera en un escándalo a nivel mundial.



Liam Hemsworth fue fotografiado el domingo en Australia acompañado de su hermano Chris Hemsworth y sus sobrinos.



El actor, que lució un semblante serio y cabizbajo, reconoció que su separación de la ex chica Disney ha sido muy difícil.







"No saben cómo se siente. No quiero hablar sobre eso, amigo", dijo el actor en declaraciones a los reporteros del Daily Mail que lo abordaron.







Liam está pasando unos días en la mansión que su hermano Chris compró en Byron Beach, Australia.



Por su parte, Miley Cyrus ha estado disfrutando de unas vacaciones en Italia con varios amigos, incluyendo Kaitlynn Carter, con quien fue fotografiada besándose.