Suzy Pérez tiene emotivo reencuentro con su hijo

Nueva York, EEUU.

Suzy Pérez perdió una vida debido a las drogas, pero una vuelta del destino la ha acercado a recuperarla para bien junto a su único hijo.

La historia de la exbailarina se hizo viral después de que Gelena Solano la entrevistara para el programa de Univsion "El Gordo y la Flaca", en donde Pérez contó como un engaño y las drogas la llevaron a vivir en las calles.

Durante la charla con Solano, la que fuera bailarina para celebridades como Jennifer López también recordó que entre la desgracia que vive todavía tiene algo por luchar, su único hijo.

"Te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener", expresó la ex modelo ante la cámara con la esperanza de que su hijo llegara a verla.

Gracias a la repercusión de su entrevista, Pérez pudo volver a reunirse con su hijo de 19 años, Jehew Savion Green, de quien había sido separada desde que este tenía siete.

Jehew viajó desde Carolina del Norte para ver a su progenitora este martes 06 de agosto; el reencuentro entre madre e hijo conmocionó a toda la comunidad del Alto Manhattan en Nueva York, donde suele deambular Pérez.

En las imágenes del encuentro se ve a Suzy abrazar a su hijo entre lágrimas y alegría.

Su hijo también está pasando un momento difícil, además de lidiar con la falta de su madre, el joven ilustrador reveló al programa que no cuenta con el apoyo de su padre, quien decidió echarlo de casa debido a sus preferencias sexuales.

Pero el encuentro no terminó de la manera ideal. Suzy había prometido ingresar a un centro de rehabilitación, pero llegado el momento se rehusó a ingresar al lugar al que su hijo y Solano intentaron llevarla en más de una ocasión, como se aprecia en el video del programa.

Además de esto, entre la emoción por volver a ver a su hijo y la ansiedad de Pérez por las drogas que consume, la exmodelo terminó en el hospital, según informó People.

La periodista Gelena Solano dijo al portal que para lograr el primer paso de entrar a un proceso de desintoxicación y rehabilitación, Pérez tiene que querer la ayuda.

“Lo importante es ayudarla a salir del vicio y entrar en un centro de rehabilitación”, dijo la comunicadora.

- Víctima de una red de prostitución-

En entrevista con Gelena Solano, Pérez contó que su vida se volcó después de que cinco hombres la golpearon, la violaron y la dejaron por muerta. A ese trágico y devastador evento le siguió la muerte de su madre.

El portal Infobae aseguró que el infierno de Suzy comenzó cuando ella firmó un contrato con una "agencia de modelaje italiana", que resultó ser una red de prostitución, sin embargo hasta ahora Suzy no ha mencionado este detalle frente a las cámaras.

Durante su primera entrevista Suzy Pérez dijo que aunque quiere dejar de consumir drogas, su cuerpo ahora está ''adaptado'' a la sustancia y no puede dejarla.