Kylie Jenner recibe cientos de rosas de Travis Scott (VIDEO)

Estados Unidos.

Travis Scott llenó la casa de Kylie Jenner con miles de rosas para celebrar, desde este lunes, su cumpleaños 22.

La socialité publicó este lunes un video que muestra la escena floral, en la que se puede ver a la hija de la pareja, Stormi, gateando en los pétalos mientras Jenner muestra una nota de su novio.

"¡Mi casa está cubierta de rosas! ¡Ha sido Travis y ni siquiera es mi cumpleaños todavía! ¡Oh Dios mío!", escribió la menor del clan Kardashian junto a un vídeo que registra la reacción de la empresaria.

"¡Feliz cumpleaños! Esto solo acaba de empezar, ¡te quiero!", reza el texto de la tarjeta que Travis, quien ha sido pareja de Jenner desde abril de 2017.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians inició sus celebraciones de cumpleaños la semana pasada, cuando reveló su próxima colección de cumpleaños de Kylie Cosmetics.

Ayer lunes salía a la luz que los dos enamorados, buena parte de la familia de la cumpleañera -ya está confirmada la presencia de su madre, Kris Jenner y de sus hermanas Kim, Kourtney y Khloé Kardashian-, y un sinfín de amigos de la celebridad se embarcarán en una emocionante travesía por el mar Mediterráneo para festejar la ocasión como es debido a lo largo de esta semana.