Megan Fox ¿irreconocible?, actriz es señalada por retoques estéticos

Estados Unidos.

Todos hablan de Megan Fox, y no precisamente por algún proyecto en especial.

La actriz fue captada ayer en las calles de Los Ángeles sin gota de maquillaje. Sin embargo, lo que levantó dudas y rumores, fue su rostro, que lucía más redondo y con mejillas más pronunciadas.

Ya en enero, Fox había sorprendido con un look diferente, con más pómulos y peluca rubia para la película corena The Battle of Jangsari, donde da vida a una reportera estadounidense en la guerra de Corea.

Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, ahora parece otra persona.

"Creo que ha subido un poco de peso, como puede verse, no solo en la cara, sino también en los brazos y el torso, cosa común en las actrices entre rodajes", comenta la experta en imagen Aracely Motta.

MIRA: Alejandra Guzmán provoca "horror" con selfie en Instagram

Sin embargo, no descartan que se haya realizado alguna operación con rellenos faciales.

"El rostro presenta más volumen que sus fotos anteriores. Posiblemente, podría haberse aplicado ácido hialurónico en las mejillas para levantarlas.

"También se le observan unos labios más carnosos y la mandíbula más perfilada. Considero que podría estar todavía en período de recuperación, por lo que se ve así", afirma el doctor Gustavo González Zaldívar, cirujano plástico de la Academia Mexicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva.

ADEMÁS: Lady Gaga estrena romance con nueva polémica