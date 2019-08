Enfurecido Gabriel Soto deja set del "Gordo y La Flaca" tras insultos a su novia

Miami, EEUU.

Por un recibimiento que calificó de "hostil" y "fuera del lugar", Gabriel Soto abandonó el foro del programa de espectáculos El Gordo y La Flaca, en Miami.

El actor iba a promocionar la obra Cleopatra Metió La Pata, y aunque ya había sido anunciado por los presentados de Univisión, decidió no entrar a cuadro porque sintió que se estaban burlando de él.

"A través de aquí quiero comentarles a toda la gente que me estaba esperando salir al aire en el programa El Gordo y La Flaca, que me tuve que salir del foro...", contó en Instagram tan pronto como abandonó Univisión.

"Al llegar al camerino prendí el monitor y la interrupción (sic) de los conductores, Lili Estefan y El Gordo de Molina, la sentí hostil, fuera del lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí".

Soto continuó diciendo que llegó para hablar de la comedia teatral en la que participa, y no de su vida personal.

Al inicio del programa, los conductores hicieron broma con el nombre de la obra Cleopatra Metió la Pata, pero en un momento dijeron la frase "Irina metió la pata", haciendo alusión a Irina Baeve la novia del actor, quien ha sido señalada por ser tercera en discordia entre Soto y su ex esposa Geraldine Bazán, lo que pudo haber molestado a Soto.

"Simplemente, creo que no puedes recibir a un invitado de esa manera. No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de su presencia o de su llegada".

El galán de telenovelas indicó que el conductor habló de su llegada como si él no estuviera presente.

“Creo que no tenía caso hacer la entrevista. Lili Estefan dijo que había muchas cosas qué aclarar, creo que a ella no le tengo que aclarar absolutamente nada y repito iba yo para hablar de la obra de teatro. Desgraciadamente las cosas pasaron así, nunca me había ido de un programa, en toda mi carrera, pero no creo que fue la manera correcta de hacerme una invitación a un programa”, finalizó.

Durante la emisión Molina dijo que fue Irina, que estaba en las instalaciones acompañando al actor, quien instó a Soto ha abandonar el set ya que ella no estaba a gusto con los comentarios que ellos han hecho respecto a su relación con el histrión.