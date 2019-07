Camila Cabello y Shawn Mendes derrochan pasión

Miami, EUA.

Los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes fueron captados besándose apasionadamente en las playas de Miami, Florida, EUA.

Aunque los artistas han negado su romance y afirman que solo son amigos, las imágenes dicen todo lo contrario.

Esta no es la primera vez que se ve a Shawn Mendes y a Camila Cabello juntos, ya que el pasado 4 de julio fueron fotografiados paseando tomados de la mano.

Shawn Mendes y Camila Cabello dieron rienda suelta a su amor.

La relación entre los artistas ha desatado polémica, ya que supuestamente la joven rompió su relación de casi dos años con el humorista británico Matthew Hussey para disfrutar de su amor con Mendes.

Camila y Shawn, que en 2015 colaboraron en el tema I Know What You Did Last Summer, lanzaron el pasado junio la canción Señorita.