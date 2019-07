Fabulosa premier de “Once Upon a Time in Hollywood”

Redacción.

El icónico Teatro Chino de Los Ángeles, EUA, se convirtió en el escenario perfecto para la premier de Once Upon a Time in Hollywood, esperado filme de Quentin Tarantino.

El evento reunió a grandes figuras del cine como Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie.Sin embargo, una de las estrellas que acaparó la atención a su paso por la alfombra roja fue la cantante Britney Spears, quien por primera vez se dejó ver en un evento de ese tipo junto con su novio Sam Asghari, con quien tiene una relación desde hace tres años.

La rubia y Asghari, quien trabaja como entrenador personal, incluso accedieron a darse un beso frente a las cámaras. Para la cita en Los Ángeles, Britney eligió un ajustado vestido rojo de la firma Nookie, que complementó con plataformas negras.

Spears y el entrenador se conocieron en 2016 durante la grabación del video de Slumber Party y comenzaron a salir poco después.Durante su paso por la alfombra roja, la pareja despertó rumores de compromiso, ya que la intérprete de Oops!... I Did It Again lució un anillo en su mano izquierda.