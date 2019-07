Scarlett Johansson defiende su derecho de interpretar a quién ella quiera y es atacada

Estados Unidos.

Scarlett Johansson volvió a abrir el debate sobre si los actores deberían interpretan a personajes de otras razas, géneros u orientaciones sexuales.

En una reciente entrevista con la revista As If la estrella de Avengers defendió que se le debería permitir interpretar "a cualquier persona, a cualquier árbol, a cualquier animal".

Con esto Johansson se refería a las críticas que enfrentó por aceptar ofertas para interpretar a personajes minoritarios, como Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell (2017) y el hombre transgénero Dante “Tex” Gill en Rub and Tug, proyecto que tuvo que abandonar debido a las críticas.

"Usted sabe, como actor, se me debería permitir interpretar a cualquier persona, a cualquier árbol, a cualquier animal, porque ese es mi trabajo y los requisitos de mi trabajo", dijo Johansson a la revista.

"Siento que es una tendencia en mi negocio y tiene que suceder por varias razones sociales, pero hay ocasiones en que se siente incómodo cuando afecta al arte porque creo que el arte debería estar libre de restricciones", agregó.

MIRA: Daniel Craig será reemplazado por una mujer en la saga de James Bond

Los comentarios de Johansson provocaron críticas generalizadas en las redes sociales sobre sus privilegios como súperestrella "blanca".

El malestar se dio más en la comunidad LGBTQ, que han luchado porque sean personas de esta comunidad quienes sean elegidos para roles específicos.

"Sí, ScarJo, deberías poder interpretar a un árbol. Porque no hay innumerables árboles inteligentes que deseen actuar, pero si hay un montón de actores LGBTQIA l / no binarios que han vocalizado que les encantaría representar a esos personajes ", dijo la guionista Stephanie Mickus en un tuit.

La actriz tuvo que aclarar sus declaraciones y sus verdaderas intenciones detrás de ellas.

"Personalmente creo que, en un mundo ideal, cualquier actor debería poder interpretar a cualquier persona y el arte, en todas sus formas, debería ser inmune a la corrección política. Ese es el punto que estaba planteando, aunque no lo haya parecido así. ", dijo en entrevista con CNN.

ADEMÁS: Defienden a nueva "Sirenita" Halle Bailey ante críticas racistas

"Reconozco que existe una amplia discrepancia en la industria que favorece a los actores caucásicos y cisgénero y que no a todos los actores se les han dado las mismas oportunidades de las yo he tenido el privilegio de tener", agregó.

"Sigo apoyando la diversidad en todas las industrias y continuaré luchando por proyectos donde todos estén incluidos", concluyó la actriz.