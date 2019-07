Defienden a nueva "Sirenita" Halle Bailey ante críticas racistas

Estados Unidos.

La actriz Jodi Benson, que dio voz a Ariel en la película original de "The Little Mermaid", ha defendido la elección de Halle Bailey para encarnar al personaje en la nueva cinta que Disney rodará con actores reales y que ha despertado críticas porque es afroamericana, informaron este martes medios locales.

"Creo que lo más importante es contar la historia. Como familia hemos educado a nuestros hijos y a nosotros mismos de manera que no vemos nada diferente en el exterior. Creo que lo que realmente importa es el espíritu de un personaje", opinó Benson durante una convención de cultura pop celebrada en Florida (EE.UU.), de la que hoy se hicieron eco varios medios de comunicación.

En la última semana, el canal de televisión juvenil Freeform, propiedad de Disney, también defendió a Bailey en un mensaje en la red social Instagram, en la que contestó a la ola de publicaciones por la que varios usuarios se mostraron disconformes con la elección de esta actriz y cantante bajo la etiqueta "#NotMyAriel" (no es mi Ariel, en inglés).

MIRA: Terry Crews quiere interpretar al padre de 'La Sirenita'

El motivo principal de las críticas es que la nueva intérprete es de origen afroamericano.

"Sí. El autor original de 'The Little Mermaid' era danés. Ariel es una sirena. Ella vive en un reino submarino en aguas internacionales y puede nadar donde quiera (aunque eso a menudo molesta al rey Tritón). Pero por seguir la discusión, digamos que Ariel también es danesa", arrancaba el mensaje de Freeform.

"Las sirenas danesas pueden ser negras porque la gente danesa puede ser negra", razonó la publicación.

El escrito lleva por titulo "Una carta abierta a las almas pobres y desafortunadas" en referencia a la canción icónica de Ursula, la bruja marina de la película original de 1989.

TAMBIÉN: Cameron Boyce y otras muertes trágicas en la factoría de Disney

Además, la cadena de Disney recordó a sus seguidores que "The Little Mermaid" es una obra de ficción y no está basada en una persona real, por lo que "Ariel es un personaje imaginado".

Por su parte, la actriz Sierra Boggess, quien encarnó a Ariel en la adaptación de la historia sobre los escenarios de Broadway (Nueva York), también ha defendido a Bailey.

"Está bien, estoy cansada de esto, escuchen de nuevo: Las mujeres jóvenes y brillantes, hartas de nadar, están listas para ponerse en pie.... Escucho esto como el grito de cada niña. ¿Ustedes no?", tuiteó Boggess hace cuatro días.

MIRA: Las reacciones por la elección de Halle Bailey como la nueva Ariel en "La Sirenita"

Disney comunicó la semana pasada la selección de Bailey, quien junto a su hermana Chloe compone el dúo musical Chloe x Halle, para protagonizar la nueva versión de "The Little Mermaid".

El proyecto para devolver a "The Little Mermaid" a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso.