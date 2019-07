Papá de Kate del Castillo se compadece del "Chapo" Guzmán

México.

A Eric del Castillo le apena la situación legal por la que está atravesando el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Luego del problema que vivió en 2015 Kate del Castillo con el capo para intentar filmar una película y éste ser descubierto por las autoridades mexicanas, Del Castillo agradeció el que el traficante haya tratado bien a su hija durante este proceso.

"Últimamente lo han estado juzgando muy fuerte allá en Estados Unidos (Al Chapo). No trato de defenderlo, pero yo le agradezco que respetó a mi hija y me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, esperemos no sea así.", dijo el actor, de 84 años.

"No me imagino a mi hija ahí esa noche, en aquella soledad, rodeada de gente armada y que la haya respetado", afirmó el primer actor.

MIRA: "Intentaron golpearme": Emma Coronel revela detalles sobre detención del Chapo

Guzmán fue declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico y el próximo 17 de julio se dará sentencia oficial. El traficante se encuentra en una prisión federal de Manhattan, Estados Unidos.

Respecto a la deuda que tiene la protagonista de Ingobernable con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por no pagar impuestos, el patriarca de la familia aclaró que ya están próximos a liquidarla.

"Yo creo que un año faltará (para finiquitarla) o dos cuando mucho", dijo.

Del Castillo compartió que en las próximas semanas visitarán a Kate en Estados Unidos previo al estreno de su nuevo proyecto teatral The Way She Spoke, el próximo 18 de julio.

TAMBIÉN: Kate del Castillo "da voz" a las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez

Además, comentó que uno de los principales retos de su hija es dominar el inglés.

Luego de perder su exclusividad con Televisa, el primer actor fue llamado para diferentes proyectos, entre ellos la segunda temporada de La Doña junto a Aracely Arámbula y Terapia Divina, obra teatral que celebró sus primeras 100 funciones, este domingo en el Teatro San Jerónimo Independencia de la Ciudad de México.

"Bendito sea Dios no me falta trabajo, terminé mi exclusividad con Televisa, sentí que se caía el mundo, pero no, al contrario se abrió un horizonte enorme", sostuvo el actor.