Ariana Grande, una década de éxitos

Redacción.

A poco más de una década desde su incursión en el mundo del espectáculo, Ariana Grande no es la misma... literalmente.

Atrás quedó la chica que cautivó como Cat Valentine en la serie Victorious: el color y el largo de su cabello, su rostro, su forma de vestir y hasta su estilo musical son totalmente distintos. Con 26 años recién cumplidos luce cada vez menos como una sensual adolescente y apuesta más por un look tipo Nicki Minaj.

“Cuando empieza a madurar genera esta búsqueda de su propia personalidad, por la cual pasa todo ser humano. Es un hecho que cuando más crecemos, nos hacemos más seguros de nosotros mismos y del estilo que queremos mostrar a los demás. Entre más grande me hago, más afirmado.Ella tiene muchos cambios porque está en esta búsqueda de lo que quiere comunicar”, consideró la consultora de imagen Wendy Crespi.

Put Your Hearts Up fue su primer video musical, en 2011, y con su melena morada y superbronceada comenzó su camino hacia el pop, aunque años después reveló que la canción y el clip le parecieron horribles.

4 Internacionalización

Aunque Yours Truly (2013) marcó su debut discográfico y le permitió obtener un contrato internacional con Universal Music, fue con My Everything (2014) que alcanzó proyección mundial, lo que le dio sus tres primeros sencillos en el Top 10 de iTunes y Billboard: Problem, Break Free y Love Me Harder.