Guía de series para ver en este mes de julio

Los autores del “mayor atraco de la historia”, encabezados por “El Profesor”, vuelven a la acción en la tercera temporada de La casa de papel, la primera que produce Netflix, en un mes de julio en el que también regresa Stranger Things, y Showtime estrenó una serie con un irreconocible Russell Crowe.

“La voz más alta” llegará a la televisión todos los domingo a las 8:00 pm y promete contar los entresijos de una de las épocas más oscuras de la historia reciente de Estados Unidos. Un personaje poderoso como Roger Alies (Crowe), líder en la sombra del partido republicano y que dio forma a lo que es Fox News, es el protagonista de una miniserie basada en el bestseller de Gabriel Sherman, que se presenta como uno de esos estrenos que no hay que perderse.

Amazon Prime Video ya tiene su propia serie de superhéroes. “The Boys”, basada en el cómic de Grath Ennis y Darick Robertson, promete buenas dosis de sexo, violencia e irreverencia. Su planteamiento es qué sucede cuando los superhéroes, populares como “celebrities” e influyentes como políticos, abusan de sus poderes en lugar de utilizarlos para hacer el bien.

Una batalla entre la gente corriente y los superhéroes tiene lugar cuando The Boys se embarcan en una odisea para desvelar la verdad sobre Los Siete y la todopoderosa corporación multinacional que los maneja y oculta sus sucios secretos.

A HBO llega El Pionero, la primera producción original española que estrena el canal, un relato de no-ficción en cuatro capítulos sobre la vida de Jesús Gil. Polémico y carismático, el que fue alcalde de Marbella, empresario y presidente del Atlético de Madrid es descrito por personas de su entorno más cercano, familiares, amigos y políticos.

Divorce

Sarah Jessica Parker (Frances) y Thomas Haden Curch (Robert) retoman, todos los lunes de julio en HBO, su papel de padres divorciados a raíz de una infidelidad de ella en la tercera temporada de esta serie que promete nuevas dosis de drama y humor a partir de situaciones cotidianas.

Gösta

HBO muestra a este psicólogo infantil de 28 años que consigue su primer trabajo en un pequeño pueblo rural. Quiere ser la persona más amable del mundo y ayudar a todos los que conozca, pero no siempre le sale bien. Esta comedia con 12 episodios de media hora es la primera producción original nórdica de HBO Europe.

Stranger Things

Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. Los chicos de Hawkins vuelven, ya en plena adolescencia, en la tercera temporada de la serie de Netflix que se estrena este 4 de julio, ocho nuevos episodios que transcurren en el verano de 1985. Los ‘tráilers’ de la creación de los hermanos Duffer anticipan un clima de diversión estival, con piscinas, canciones ochenteras, campamentos de verano y fuegos artificiales, pero en medio de todo, viejas y nuevas amenazas sobrenaturales pondrán el toque tenebroso.

Orange is the new black

La más veterana de las series de producción propia de Netflix dice adiós con esta séptima temporada de trece episodios que se estrena el 26 de este mes. El destino de las reclusas de Litchfield vuelve a estar dividido. Piper y Sophia tratan de adaptarse a la vida fuera de la cárcel, mientras Taystee sigue cumpliendo cadena perpetua, Blanca ha sido enviada a un centro de deportación, Morello lidia con su recién estrenada maternidad y Gloria y el equipo de la cocina asumen nuevos cambios.

La casa de papel

La tercera entrega de la serie creada por Alex Pina llega el 19 de julio a Netflix con un reparto coral que encabezan Úrsula Corberó y Álvaro Morte y al que se incorporan rostros como Najwa Nimri, Rodrigo de la Serna o Hovik Keuchkerian. Después de huir con el botín de la Fábrica de la Moneda de las dos temporadas anteriores, la banda de atracadores que lidera “El Profesor” vuelve a reunirse con el fin de rescatar a Río (Miguel Herrán). El único modo de lograrlo es llevar a cabo un nuevo atraco.

Legión

Con esta tercera temporada, FOX finaliza la serie de David Haller, un mutante esquizofrénico que es hijo de Charles Xavier de los X-Men y al que da vida Dan Stevens. La serie huye de los clichés de las historias de superhéroes a base de imaginación, con tramas fragmentadas y toques de onirismo que la acercan más a un universo propio de David Lynch.