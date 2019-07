Humberto Zurita supera muerte de Christian Bach con Kika Edgar, según TVNotas

México.

Humberto Zurita estaría listo para abandonar el luto por su esposa Christian Bach, al enarmonarse de la actriz Kika Edgar, su coestrella en "La reina del sur 2".

Según una fuente citada por TVNotas los actores entablaron la presunta relación después que la actriz, de 34 años, quisiera consolar a colega, de 64, en medio de la enfermedad de su esposa, quien falleció el pasado febrero.

El informante asegura que, pese a que Kika está casada desde desde hace seis años con el tecladista de Playa Limbo Jorge Corrales, la actriz mantiene una relación con histrión 30 años mayor que ella.

"Todo se prestó para que pasara, pues Humberto estaba muy triste por los problemas de salud de Christian, quien se quedó bajo cuidados médicos en su casa en Estados Unidos, y al convivir tanto con Kika durante las grabaciones de la serie, donde además eran pareja, pues la compañía y el apoyo que ella le daba los acercaron más y él se enamoró. Además, ella también se sentía un poco sola estando lejos de su hija y su esposo.”, aseveró la fuente al citado medio.

Humberto Zurita y su esposa, Christian Bach, fallecida el 26 de febrero de 2019

Humberto y Kika vivieron un romance ficticio en la narcoserie, en donde él interpreta a ‘Epifanio Vargas’, el candidato a la presidencia, y Kika a ‘La Beba’, una periodista que se enamora de este.

Según la fuente el actor mexicano se sintió atraído a su colega por las similitudes que comparte con Bach.

"Se enamoró de la personalidad de Kika porque es similar a la de Christian, pues es elegante, intelectual, parece inalcanzable; es una mujer muy seria, pero a la vez, cálida. Humberto amaba mucho a Christian, pero al estar tanto tiempo lejos de ella por tener que trabajar, se sentía deprimido y solo; pero ese vacío lo llenó Kika, quien trató de consolarlo, de apoyarlo, aunque ahora ya no sabe qué hacer”, aseguró.

Kika Edgar lleva seis años casada con el músico de Playa Limbo Jorge Corrales

El informante dijo que ahora que las grabaciones de "La Reina del Sur 2" terminaron, Humberto sigue buscando a Kika.

"Kika tiene claro que para ella la prioridad es su familia, pero Humberto no la suelta. Aparte de que se siente muy solo tras la muerte de Christian, sí quedó cautivado, no solo por lo guapa que es, también porque sintió que le contagió juventud, y ahora está aferrado a que lo que tenían, no muera.Treinta años son treinta años, y para él fue como si lo rejuvenecieran, como un segundo aire.", y añadió, "No se ven tan seguido, pues aunque ella se siente muy atraída por él y le tiene cariño, ama a su esposo (Jorge Corrales); además, le tiene un especial agradecimiento a Jorge porque la aceptó como madre soltera”.

El informante agregó que aunque no ve futuro en la presunta relación, ya que duda que la actriz de "Nada personal" deje a su pareja, sí espera que Zurita siga buscando el amor, ya que sabe "Humberto quiere continuar con su vida y desea una mujer con la que pueda compartirla."

Humbnerto Zurita y la actriz argentina Christian Bach estuvieron casados desde el 1986 hasta la muerte de la estrella el 26 de febrero de 2019. La pareja procreó a dos varones: Sebastián Zurita y Emiliano Zurita.