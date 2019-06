Carmen Salinas a Niurka Marcos "Edith está muerta, ya no se puede defender”

México.

La actriz y productora Carmen Salinas salió a la defensa de la memoria de Edith González después que Niurka Marcos hiciera declaraciones sobre al fallecida actriz en una reciente rueda de prensa.

Marcos no se aguantó que le dijeran que González había sido la "mejor Aventurera" por lo que despotrico contra la malograda actriz, con quien habría mantenido una riña sin sentido por varios años.

"Yo soy y lo seré (la mejor), esté quien esté, se vaya quien se vaya... I’m sorry for everybody. Aunque lo diga la señora Salinas, fui la más perra (...) y lo voy a seguir diciendo... y no por la muerte de nadie sino porque es la verdad."

"Y si antes de que falleciera dije que era la mejor aventurera, después de que falleció sigo diciendo lo mismo (...) porque no soy hipócrita", dijo frente a las cámaras de Suelta La Sopa.

Salinas, productora de obra teatral que ha tenido en el escenario a múltiples actrices, declinó ampliar la controversia con la cubana.

"No voy a contestar nada de la señora. Si ella cree que es la mejor, eres la mejor, pero no voy a contestar nada. Eres la mejor del mundo, del universo", expresó a Un Nuevo Día.

Pero sí fue tajante en una posición: "para mí la güera siempre será la güera", dijo en alusión a González, quien fue la primera en interpretar el papel de Elene Tejera en "La Aventurera" en 1997.

Carmen Salinas también buscó terminar con la polémica y le mandó un mensaje contundente a Niurka Marcos: "Edith está muerta, ya no se puede defender, ya hay que dejar que los muertos descansen. Ya, tú eres la mejor", dijo visiblemente frustrada con la falta de respeto de Niurka.

Salinas remató "está tres metros bajo tierra", "Está muerte, entiéndelo por amor de Jesús", y dándose palmadas en la cabeza pidió a Niurka "Ya entiende,ya razona, por amor de Dios."

Niurka Marcos no se ha medido para despotricar contra la que fuera su rival desde que compartieron escena en las telenovelas "Nunca te olvidaré" y "Salomé", el pasado fin de semana ya había dejado claro que no iba a bajar su tono solo por que González hubiera muerto, y hasta lamentó que el homenaje póstumo que se le hizo no hubiera sido para todos los fallecidos recientemente en la industria.