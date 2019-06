Maluma recibe curioso mensaje en día del padre

Colombia.

Maluma recibió una curiosa felicitación por el día del padre de parte de su novia, Natalia Barulich.

Aunque el reguetonero no es padre, la modelo quiso dedicarle unas palabras como motivo de la fecha que se celebra el tercer domingo de junio en países más de 60 países, entre ellos México, Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Colombia entre otros.

En Instagram modelo compartió una fotografía en la que se le ve dando un beso al cantante y escribió: "feliz día del padre, papacito", a lo que Maluma respondió con sorpresa.

Algunos de los seguidores de Barulich comenzaron a especular sobre un posible embarazo, algo que no extrañaría, ya que el mismo cantante ha dicho que desea ser un padre joven.

"Me encantaría tener una familia. Tener muchos hijos, quiero ser un padre joven, eso sí, no quiero esperar mucho tiempo para ser papá. Los quiero disfrutar, quiero disfrutar a mis hijos. Esos son los planes, aunque por el momento no. Solo niños ajenos", dijo en 2018 al programa Hoy, de Televisa.

Sobre la mujer que le gustaría para madre de sus hijos, Maluma explicó que "debe ser alguien que te quiera en todos los momentos, cuando estás arriba y cuando estás abajo", comentó en entrevista con Susana Giménez, y agregó "Quiero estar con alguien que me ayude a crecer, a nivel espiritual y mental".

Hasta ahora su relación con Natalia parece ir viento en popa, la modelo ha sido bien recibida por la familia del colombiano. Para muestra basta ver como se trata con su suegra, Marlli Arias, a quien la joven llama "mamá"

Maluma y Natalia comenzaron un romance después de conocerse en la grabación del video para la canción "Felices los 4" en 2018.

Hace unas semanas la pareja fue captada disfrutando en Los Cabos, después que el cantante hiciera el lanzamiento de su documental para YouTube "Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré" en Ciudad de México.

Por otro lado el cantante, que se encuentra en Italia junto Barulich, no dejó de felicitar a su padre, Luis Fernando Londoño, publicando una foto junto a su progenitor. "Viejo... Mi querido viejo, feliz día del mejor padre del mundo", escribió el cantante.