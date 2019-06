Bradley Cooper e Irina Shayk estaban juntos solo por su hija

Estados Unidos.

La rumorada separación de Bradley Cooper e Irina Shayk se anunció hace apenas unos días, pero algunos aseguran que su relación se acabó desde hace muchos meses y solo intentaban permanecer juntos por su hija Lea.

De acuerdo con una fuente, la pareja no tenía mucho en común y una vez que la pasión entre ellos se esfumó fue difícil permanecer juntos.

Según Page Six, nunca compraron una casa para ellos, siempre vivieron en la residencia del actor.

"Nunca se casaron una vez que nació la niña. Ella tenía la certeza que pasaría", dijo un informante al medio.

Por ahora, la modelo y el también director idean la mejor manera de compartir la custodia de la pequeña, de 2 años, nacida en 2017.

Al parecer, el protagonista de ''Nace una Estrella'' quiere que la rusa viva en la casa que tiene en Los Ángeles, pues el departamento de ella no es tan adecuado para la bebé.

Entre las especulaciones la pareja ha decidido mantenerse en silencio, con Irina viajando a Islandia para cumplir con su agenda profesional.

MIRA: Bradley Cooper e Irina Shayk: su historia de amor hasta su presunta ruptura

Vale recalcar que aunque la separación se ha informado por varios medios ninguno de los representantes de la presunta expareja ha confirmado la separación.

Tras la presunta ruptura los ojos se había posado sobre Lady Gaga, quien había sido vinculada con el actor tras su actuación en "A Star is Born" y su encendida presentación en la pasada entrega de los Óscar. Sin embargo, ella lo negó desde un inicio, y una fuente citada por US Weekly confirmó que la cantante y actriz no tiene nada que ver con los problemas de pareja de Cooper y Shayk.

ADEMÁS: Se casan Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger

La pareja comenzó su relación en 2015 y fue en octubre pasado cuando los rumores de una posible separación comenzaron a surgir hasta que esta semana se confirmó.