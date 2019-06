Kevin Spacey aparece por sorpresa ante una corte por caso de abuso

Redacción.



Kevin Spacey llegó por sorpresa a una audiencia celebrada en una Corte de Massachusetts este lunes, reportó Page Six.

El actor de House of Cards, quien no estaba obligado a asistir, no hizo declaraciones durante su aparición en el Tribunal de Distrito de Nantucket.



Spacey de 59 años, se declaró inocente el pasado mes de enero, de un cargo de abuso y agresión.



La carrera del ganador del premio Óscar, se vino abajo en medio de una ola de señalamientos de conducta inapropiada, entre ellos manosear a un joven en un bar.



Las autoridades señalan que el abuso ocurrió en el 2016 en el restaurante The Club Car, donde El joven de 18 años trabajaba como ayudante de camarero.



Por su parte, los abogados de Spacey han calificado los alegatos como "evidentemente falsos" y acusaron al hombre de mentir con la esperanza de hacer dinero en un caso civil contra el actor.