Ana Bárbara promociona canción bailando en bikini y busca crear un challengue

La cantante mexicana Ana Bárbara deleitó a sus fans en redes sociales al mostrar su cuerpazo en bikini y sus sensuales pasos de baile.



Por medio de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Bandido" colgó un video para promocionar el lanzamiento de su más reciente tema musical "Qué poca".



"Si tiene a quien dedicárselo mándame tu #quepocachallenge #quepoca", escribió la mexicana, alborotando a todos sus fans.



La cantante de 48 años de edad, pretende crear un challenge al estilo de su compatriota Thalía, que se convirtió con su "Me oyen, Me Esuchan" en uno de los retos más famosos de las redes sociales.







La reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y recibió miles de likes y comentarios alabando su figura.



El video ya tiene más de 387 mil reproducciones a menos de 24 horas de estar en las redes.