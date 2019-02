Gabriel Soto defiende a Irina Baeva ante revelaciones de Geraldine Bazán

Redacción.



Gabriel Soto salió a la defensa de su actual pareja Irina Baeva, quien no dudó en responder mediante un comunicado las declaraciones de Geraldine Bazán sobre una infidelidad de los actores.



El escándalo explotó despues que Bazán colgara un video en su cuenta de YouTube narrando los hechos y de cómo se dio cuenta de que entre su exmarido y la rusa había un romance extramarital.



Ante el destape de Geraldine sobre la infidelidad de la pareja, Irina colgó en sus redes sociales un comunicado explicando que respeta las versiones e interpretaciones que cada quien tenga sobre su relación con Gabriel.





La rusa tuvo que bloquear los comentarios en sus redes sociales, y es que se ha visto como la manzana de la discordia y miles de internautas se han volcado en su contra.

Por su parte, Gabriel Soto reaccionó ante las cámaras del programa "El Gordo y La Flaca" y defendió a capa y espada a su actual pareja.



"Lo único que puedo decir es que en una historia siempre hay dos caras de la moneda, evidentemente no da (Geraldine) algunos detalles para su conveniencia", expresó el actor.



Soto dijo que no se vale culpar a terceras personas de lo que pasó, y que él y su nueva novia no son malas personas y no han matado a nadie.



El actor sostiene que el divorcio no fue por terceras personas, y que Bazán y él no pudieron superar los problemas que estaban cargando desde hace mucho tiempo atrás.







"Yo le deseo a Geraldine que sea muy feliz, que encuentre paz y que encuentre el amor, la respeto como la madre de mis hijas", aseguró el actor de 43 años.



Soto también dijo que todo esto lo ha unido más a su pareja, y pidió respeto para su nueva relación. "En una vida privada nadie tiene derecho a juzgar, ni de señalar, ya basta".



El actor aseguró que encontró la felicidad en su nueva relación.