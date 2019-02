¿Yalitza Aparicio logrará tener una carrera?

Ciudad de México, México.

¿Qué le de depara a la mexicana Yalitza Aparicio, estrella de Roma, tras los Premios Óscars? ¿Una carrera larga o quedarse con un solo éxito?

Aunque su nominación fue una sorpresa para muchos por ser una actriz debutante en la pantalla grande, la oaxaqueña no es la primera en haber sido considerada por la Academia en esas condiciones.

Dentro de ese grupo de histriones, la mayoría construyó sólidas trayectorias.

El caso de Yalitza, por ser latina y participar en una película hablada en español, tal vez solo podría compararse con el de la colombiana Catalina Sandino Moreno, quien fue nominada a Mejor Actriz por una cinta de habla hispana María, Llena eres de Gracia, en 2005.

Sandino destacó más adelante en 21 películas más, entre ellas Che, el Argentino y The Most Violent Year.

Además, por no adaptarse a los estereotipos de belleza hollywoodense, Aparicio podría ser un paralelo con la actriz Gabourey Sidibe, quien saltó a la fama por Precious, en 2010.

Tras ello, Sidibe ha sobresalido en producciones cinematográficas y televisivas, como American Horror Story.

Mira quienes han sido nominados al Óscar en su primer proyecto en la galería arriba.

- Las ofertas le llueven-

"He tenido muchas ofertas", reconoció Aparicio en una entrevista con el portal ET Online, "pero por culpa del momento que estoy viviendo no he podido comprometerme con nada en concreto porque quiero estar segura de que podré centrarme en ello".

Ese carácter pausado se refleja también en la actitud con la que afronta su paso por la gran noche de Hollywood: ni siquiera el hecho de competir en la misma categoría que Glenn Close, Lady Gaga, Olivia Colman o Melissa McCarthy parece ponerla nerviosa, al considerar que la nominación es ya una "celebración en sí misma de la inclusividad", y tampoco ha elegido aún su vestido.

"Ahora tengo un estilista, su nombre es Sophie y ella tiene una larga lista de potenciales diseñadores que me vestirían", afirmó con tranquilidad a pesar de que este domingo todos los ojos se posaran en ella y en sus compañeras cuando hagan su entrada triunfal en el Dolby Theater de Los Ángeles.