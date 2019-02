¿'Boicot'? Actrices mexicanas no quieren que Yalitza Aparicio esté en los premios Ariel

Ciudad de México.



Rossana Barro, coordinadora de Atención Especial a Invitados del Festival de Cine de Morelia, reveló que un grupo de actrices mexicanas buscarían que Yalitza Aparicio no sea nominada al Ariel de Mejor Actriz. Barro calificó la petición como patética a través de su cuenta de Twitter.



"Me enteré que hay un chat de actrices mexicanas que se están organizando para pedir a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de Mejor Actriz del Ariel. Es lo más mediocre, patético y vil que he escuchado. No diré más", publicó.



Yalitza Aparicio protagoniza Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, y consiguió la nominación al Óscar de Mejor Actriz por su actuación.

Horas después, un youtuber conocido como "Vaya Vaya" filtró los posibles nombres de las histriones que estaban en contra de Yalitza, entre ellos figuran Blanca Guerra, Laura Luz, Vanessa Bauche, Regina Orozco, Dolores Heredia y Carmen Zavaleta.



Sin embargo, Orozco desmintió la información a través de su cuenta de Twitter.

"@soyvayavaya Querido Gerardo, me llegó esto, y quiero decirte que no estoy en ese chat.



Para mi #YalitzaAparicio se merece todos los premios que le den. Respeto las opiniones de cada una de mis compañeras. Los premios son un reconocimiento y que mejor que los gane una mexicana", posteó en @ReginaOrozco.