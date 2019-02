Timbiriche se despide tras 37 años cosechando éxitos

Ciudad de México.



El grupo mexicano Timbiriche, que surgió como un grupo infantil y del que formaron parte artistas ahora consolidadas como Thalía o Paulina Rubio, se despide definitivamente de sus fans de Ciudad de México con dos conciertos este fin de semana tras 37 años de actividad.



El sábado 16 y el domingo 17 ofrecerán dos funciones en el Auditorio Nacional que, prometieron los integrantes, serán un buen colofón de la gira "Juntos" y de toda la vida de la agrupación, por la que han ido pasando distintos miembros, siempre manteniendo la estructura de tres mujeres y tres hombres.



El último concierto de la historia de Timbiriche será el 2 de marzo en Mérida, en el suroriental estado de Yucatán, después de haber pasado el 23 de febrero por Monterrey (Nuevo León) y el 28 por Puebla (Puebla).







Según explicó a los medios, la banda formada actualmente por Alix Bauer, Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubin, Diego Schoening y Mariana Garza, se siente ahora más unida que nunca tras una gira de 80 conciertos desde que empezaron hace dos años el tercer reencuentro para celebrar el 35 aniversario.



Paulina Rubio será la única integrante original que no pueda acudir a los conciertos de despedida de la banda, al igual que Thalía, ya que ambas tienen una agenda muy apretada.



A partir de ahora, Timbiriche, que estuvo activa con sus miembros originales entre 1982 y 1985 y después en tres reencuentros en 1998, en 2007 y en 2017, se divide y cada uno de los artistas tomará su camino desarrollando sus carreras musicales en solitario.







Aun así, no descartan la recreación de su historia en plataformas audiovisuales o incluso en un libro, pero siempre intentando respetar la opinión de todos los cantantes que fueron miembros.



Esta agrupación pop puso la banda sonora a la vida varias generaciones de mexicanos con temas como "Besos de cenizas" o "Si no es ahora".