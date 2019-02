Mandy Moore acusa a su ex Ryan Adams de conducta sexual inapropiada

Nueva York, EEUU.

Mandy Moore y otro puñado de mujeres acusan al cantante estadounidense y compositor de música alternativa Ryan Adams de abuso emocional y de explotar su posición para obtener sexo, según un artículo de The New York Times.

El diario describe un patrón de conducta manipuladora de este artista de 44 años -nominado al Grammy- e incluye un testimonio de su exesposa la cantante y actriz Mandy Moore.

Según el periódico, que entrevistó a más de una decena de mujeres y tuvo acceso a comunicaciones digitales del rockero, Adams envió textos sugerentes a una aspirante a bajista de 14 años y se expuso ante ella por Skype.

El New York Times aseguró que continuó con los mensajes de trasfondo sexual durante meses pese a que tenía dudas sobre si la joven era mayor de edad.

El rockero, conocido por su fuerte personalidad, supuestamente también le ofreció a varias mujeres la oportunidad de mejorar su carrera y a la vez intentó tener sexo con ellas, para luego enojarse y algunas veces incluso ser verbalmente violento cuando era rechazado.

Adams, que conquistó la fama como solista en los años 2000 gracias a su álbum debut "Heartbreaker", se disculpó, pero negó las acusaciones poco después que se publicara la historia. "A cualquiera que haya dañado, aunque no fue intencional, me disculpo profunda y abiertamente", expresó.

"Pero la imagen que muestra este artículo es perturbadoramente inexacta", señaló en su cuenta de la red Twitter. "Algunos de los detalles están distorsionados, algunos son exagerados y otros directamente son falsos. Nunca tendría interacciones inapropiadas con alguien que creyera que es menor de edad, punto", subrayó.

Moore, que se hizo famosa como artista pop juvenil y ahora actúa en la serie "This Is Us", dijo que Adams menospreció su carrera y que tenía una "conducta de tipo destructiva y maníaca".

"La música era un lugar de control para él", aseguró la exesposa.

Al poco de publicarse su entrevista, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para reafirma su derecho y responsabilidad de contar su experiencia: "Compartir tu verdad puede ser doloroso y desencadenar muchas emociones, pero siempre merece la pena. Mi corazón está con todas las mujeres que han sufrido algún tipo de trauma o abuso. Las vemos y las oímos", escribió Moore.

Por otro lado el representante legal de Ryan Adams afirmó que su cliente siempre apoyó el "merecido éxito profesional" de su entonces pareja y asegurar que él guarda un recuerdo de su convivencia que no se ajusta en absoluto a las graves e "inconsistentes acusaciones" que ella acaba de realizar en su contra.

La industria de la música no se ha visto en general tan afectada por el movimiento #MeToo, que lucha contra el acoso y el abuso sexual, como si ocurrió con la del cine y los medios en Estados Unidos.

Las acusaciones contra Adams surgen en medio de los nuevos cuestionamientos al astro del R&B R. Kelly, de 52 años, cuya carrera creció en las últimas décadas pese a las acusaciones en su contra por pornografía infantil, sexo con menores y agresión sexual.