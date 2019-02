Expresidente Arias declara por denuncias de abuso

San José, Costa Rica.

El expresidente costarricense Óscar Arias, Premio Nobel de la Paz 1987, acudió ayer a la fiscalía para prestar declaración sobre dos denuncias de abuso sexual en su contra.

Arias llegó a la Fiscalía de Género del Ministerio Público en compañía de su abogado, Erick Ramos, para declarar sobre las denuncias, y al salir ambos evitaron comentar sobre lo ocurrido.

“Durante los últimos 50 años yo siempre he contestado preguntas sobre cualquier tema y hemos tenido una relación cordial con los periodistas, pero en esta oportunidad mi abogado defensor me ha pedido que lo más conveniente, en vista de que están los dos casos en la fiscalía, es que no me refiera a ellos”, dijo Arias tras declarar.

Arias, de 78 años, y dos veces presidente de Costa Rica (1986-1990 y 2006-2010), fue acusado de acoso sexual la semana pasada por la médica Alexandra Arce von Herold, una activista por el desarme. El hecho habría ocurrido en 2014 en la casa del político cuando ella buscaba apoyo para la causa contra las armas nucleares. Pocos días después, la exmiss Costa Rica Yazmín Morales, una filóloga de 48 años, presentó una denuncia similar por un caso de acoso ocurrido en 2015.

Tras las denuncias, otras siete mujeres han rendido testimonios sobre abusos cometidos por Arias desde la época en que fue candidato presidencial para las elecciones de 1986.

Las denuncias han golpeado la imagen de Arias, la principal figura política de Costa Rica, y lo obligó a suspender su militancia en el Partido Liberación Nacional (socialdemócrata).