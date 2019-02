Le paran el "show" a Belinda

Ciudad de México, México.

Belinda arremetió contra Aeroméxico luego de hacerle pasar un mal momento.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la cantante de "Egoísta" externó su sentir sobre la aerolínea que la dejó 5 horas sin poder resolverle un problema.

"El peor trato que he recibido en mi vida, @Aeroméxico la peor aerolínea, los peores ejecutivos, llevo cinco horas en el aeropuerto tratando de llegar a trabajar y no me resolvieron nada... una vergüenza", escribió en un primer tuit.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues la intérprete hasta publicó fotos de los supuestos empleados que no le permitieron llegar a su destino.

"Les aconsejo a todas las personas que viajen que no tomen ningún vuelo de @Aeromexico, que es la peor aerolínea que existe y estas personas, unos incompetentes", agregó.

Sin embargo, algunos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo en la forma en que exhibió a los trabajadores, pues creen que tal vez no era culpa de ellos.

"Entiendo el enojo que tienes y ok, no está bien ese tipo de cosas pero una cosa es expresar lo que sientes y otra difamar independiente de que sea cierto o no lo que dices. Muchas veces ni es cosa de las personas que trabajan ahí", expresó el usuario @HubsterCha.

Mira: Peña Nieto y Angélica Rivera se separaron en diciembre

Pero la mencionada aerolínea no se quedó callada y decidió contestar a la cantante de forma educada, pero directa.

"El retraso no es responsabilidad de la aerolínea, sino de la saturación del aeropuerto. Le recordamos que usted promovió que se detuviera a construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, le pedimos que se ha responsable de las consecuencias de sus actos.", se lee en la respuesta dada por una cuenta con el nombre de Aeroméxico en Twitter.

Se presume que fue Nelssie Carrillo, periodista de espectáculos, quien publicó una captura de pantalla de la controvertida "respuesta", aunque su compañero Alex Kaffie le aseguró que "el tuit de la aerolínea es falso".

La Aerolínea habría tomado el apoyo de la cantante al presidente Andrés Manuel López Obrador para dar un golpe bajo, ya que fue este quien canceló el proyecto el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, que empezó a construirse en 2014. Se estimaba que estaría completado para 2024.

Según datos oficiales, en su primera etapa la terminal aérea costaría US$13.000 millones, de los cuales al momento de su cancelación se habían invertido US$6.000 millones.

En octubre pasado se realizó una consulta nacional para decidir el destino del NAIM en la que participó alrededor del 1 % de la población mexicana, con una mayoría votando en contra el proyecto, según informó la BBC.