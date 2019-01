"Green Book", mejor película para los productores de EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos.



A penas dos semanas después de hacerse con tres estatuillas en los Globos de Oro, "Green Book" consiguió el sábado el reconocimiento a la mejor película en los premios del sindicato de productores (PGA), lo que dispara sus posibilidades de para la gala de los Óscar del mes que viene.

La comedia dramática sobre los derechos civiles protagonizada por Mahershala Ali y Viggo Mortensen venció a "Roma", "Nace una estrella", "The Favorite", "Black Panther", "BlacKkKlansman", "Crazy Rich Asians", "A Quiet Place" "Vice" y "Bohemian Rhapsody", ganadora del principal premio en los Globos de Oro.





"Green Book" narra la improbable amistad entre Don Shirley, un virtuoso del piano, y su chófer, Tony Lip, durante una gira de conciertos por el sur de los Estados Unidos de la década de 1960, años de fuerte segregación racial.

"No necesito premios", dijo el productor y director Peter Farrelly, según la revista Variety. "Esto es como Warren Buffett ganando la lotería. Estoy muy agradecido".





La victoria llegó a pesar de la reciente polémica en torno a la película, incluyendo un tuit antimusulmán escrito por el guionista Nick Vallelonga (el hijo del fallecido Tony Lip) en 2015, del que se disculpó la semana pasada.

El mismo Farrelly estuvo bajo el punto de mira a principios de este mes debido a informaciones de varios medios que relataban su hábito de mostrar sus genitales como una broma durante 1998.

Entre otras categorías destacadas, la mejor película de animación fue "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "The Americans" ganó el mejor drama televisivo y "The Marvelous Mrs Maisel" se hizo con el premio de serie de comedia.

El PGA no tienen la importancia de los Globos de Oro, pero son un referente más preciso saber por dónde irán los Óscar, cuyas nominaciones se conocerán el 22 enero y la ceremonia está prevista para el 24 de febrero.

En 29 años, 20 veces coincidieron los vencedores en las principales categorías de los dos certámenes, como fue el caso del filme "The Shape of Water" el año pasado, aunque no así en 2017, cuando la mejor película de los PGA fue para "La La Land", mientras que "Moonlight" ganó el Oscar.