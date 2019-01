Advierten a Bezos de no casarse con Lauren Sánchez

Los Ángeles, EEUU.

Una ex amistad de Lauren Sánchez, la nueva novia del fundador de Amazon, Jeff Bezos, no le aconseja al magnate que contraiga nupcias con la ex presentadora, según dijo a Page Six.

"Jeff Bezos es realmente estúpido si está pensando en casarse con ella. Él ya es realmente estúpido por renunciar a la mitad de su fortuna por ella", comentó la persona allegada a Sanchez.

La fuente, que decidió permanecer anónima, dijo que pudo presenciar gran parte de la larga historia de amor de Sánchez, quien se ha comprometido con al menos cuatro personas diferentes.

Contó que cuando Sanchez trabajaba como pasante en una estación de televisión de Los Ángeles, se comprometió con el presentador de deportes Rory Markas, a quien dejó cuando cambió de trabajo.

Tiempo después se mudó a una casa en Manhattan Beach, California, con Henry Simmons, la estrella de NYPD Blue con quien también iba a casarse, aunque terminó con él pasara salir con Patrick Whitesell, el agente de Hollywood del que aún no se ha separado.

Mira: Luaren Sánchez, una mujer poco querida en Hollywood desde antes de ser la "otra" de Bezos

Cuando ella se estaba preparando para darle el sí a Whitesell, llamó a uno de sus ex, Tony González, ex jugador de la NFL con quien tiene un hijo, para decirle que cancelaría su boda si él regresaba con ella.

Un representante del deportista negó esta declaración.

Sánchez también se comprometió con Anthony Miller, también jugador de la NFL, durante año y medio; hace poco, él afirmó que la piloto de helicópteros lo engañó, y fuentes cercanas a ella dijeron que fue al revés.

La estrella de origen mexicano ha sido señalada como la culpable del divorcio de Jeff y MacKenzie Bezos, tras 25 años de matrimonio.

Por el momento se desconoce como afectara la separación los bienes del hombre más rico del mundo, ya que él y la madre de sus hijos no firmaron un acuerdo prenupcial, por lo que MacKenzie podría quedarse con la mitad de la fortuna del fundador de Amazon.